בפרק 24 של "סינמה שו"ת", פודקאסט הקולנוע של אתר סרוגים, מארח אבי לודמיר את התסריטאי יובל יפת, שהפך בשנים האחרונות לאחד הכותבים המבוקשים בישראל ובעולם כשמאחוריו סדרות מובילות כמו "פאודה", "השוטרים" ו"יהלומים" של נטפליקס

בפרק ה-24 של "סינמה שו"ת", פודקאסט הקולנוע של אתר סרוגים, מארח אבי לודמיר את התסריטאי יובל יפת, יוצר שהפך בשנים האחרונות לאחד הכותבים המבוקשים בישראל ובעולם. יפת, שכתב עבור סדרות מובילות כמו "פאודה", "השוטרים" ו"יהלומים" של נטפליקס, חושף את הדרך הלא שגרתית שהובילה אותו מצילום חתונות להיותו תסריטאי מוביל.

יפת הוא הכותב מאחורי כמה מהסדרות הישראליות המצליחות של העשור האחרון. ברזומה שלו: כתיבה עבור "פאודה", שותפות ביצירת "השוטרים" יחד עם רותם שמיר, ובמיוחד – יצירת "יהלומים", הסדרה הבינלאומית של נטפליקס שנכתבה על ידי כותבים ישראליים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יובל יפת בסינמה שו"ת

להאזנה בכל אפיליקציות הפודקאסטים – לחצו כאן

מצילום חתונות לכתיבה

המסע של יפת התחיל בדרך לא צפויה. אחרי שסיים את בית הספר לקולנוע בספיר, הוא לא ידע ממה להתפרנס. יחד עם חברו דן סחר, שהוא כיום במאי ואיש אפקטים ויזואליים מוביל בישראל, הקימו עסק לצילום חתונות. יפת היה העורך, דן סחר היה הצלם, והם צילמו חתונות במשך כמה שנים.

נקודת המפנה הגיעה כשהחליט לקחת סיכון. הוא הפסיק עם עסק החתונות כדי להתמקד רק בכתיבה, למרות שאנשים סביבו התנגדו לצעד. התקופה שלאחר מכן הייתה מאתגרת – הוא ישב עם דן סחר ופיתח פרויקטים שאף אחד לא הזמין מהם, בזמן שאשתו עבדה ופירנסה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: סרוגים)

הפגישה עם רותם שמיר

שינוי הגורל הגיע דרך הכרותו עם רותם שמיר. שמיר ראה סרט קצר שדן סחר ביים, ופנה אליו עבור פרויקט שפיתח. דן סחר הציע לרותם שמיר להביא את יפת כתסריטאי לפרויקט. כך התחילה השותפות היצירתית שתניב בעתיד שלושה פרויקטים מרכזיים: יהלומים, השוטרים והעבודה על פאודה.

יפת מתאר את רותם שמיר כעורך התסריטים הכי טוב שיכול היה לבקש. השותפות ביניהם הייתה מושתתת על חלוקת תפקידים טבעית – רותם שמיר עם הניסיון הרב בטלוויזיה, ויפת עם הרעננות והתשוקה לכתיבה.

עוד באותו נושא שראל פיטרמן: "אני חולה על סיפורים – באמת" | סינמה שו"ת 14:50 | אבי לודמיר 1 2 ❤️

"יהלומים" – הפקה בינלאומית פורצת דרך

הפרויקט שהפך את יפת לכותב בינלאומי היה "יהלומים". הרעיון צמח מסקרנות של בלגי שהתעניין בעולם היהלומנים החרדים באנטוורפן. הוא פנה לקשת וביקש יהודים שיעשו את הפרויקט. קשת פנתה לרותם שמיר, שבתורו הציע ליפת להצטרף לפרויקט.

יפת זוכר שהתסריט הראשון עורר תגובות נלהבות יוצאות דופן. התסריט נכתב באנגלית, מה שאפשר לו להגיע למקומות כמו AMC בארצות הברית. אנשים קראו את התסריט ושכחו לרגע שהסדרה עצמה תהיה ביידיש ופלמית.

למרות התגובה החיובית, הדרך להפקה הייתה ארוכה – שנתיים של חוסר ודאות עד שנטפליקס בסוף אישרה את הפרויקט. כשההחלטה התקבלה, יפת מצא את עצמו בתפקיד תסריטאי ראשי של סדרה בינלאומית, אחריות שהייתה מאתגרת הן עבורו והן עבור רותם שמיר כיוצרים.

התחקיר כמפתח להצלחה

אחד המאפיינים של עבודתו של יפת הוא ההשקעה הרבה בתחקיר. הגישה שלו היא שאפשר לכתוב על כל נושא שמסקרן אותך, אבל זה דורש תחקיר יסודי וכבוד לעובדה שאתה לא יודע הכל.

ביהלומים השקיע בתחקיר מקיף עם כ-12 יועצים ותחקרנים שונים. היה יועץ קבוע על הסט בכל צילום עם חרדים – הוא ישב בצד עם אוזניות, הקשיב למה שנאמר, ונתן הערות לבמאי במידת הצורך.

הפרטים הקטנים היו חשובים ביותר. לדוגמה, בקידוש שהאבא דודו פישר עושה בסדרה, הוא מוזג יין ומוסיף טיפות מים – מנהג חרדי אמיתי שהוכנס בידיעה שרק חלק קטן מהצופים יזהה אותו ויעריך את הדיוק.

הצלחה מטורפת

הצלחתו של יפת הובילה לרגע סוריאליסטי בקריירה: כשרותם שמיר הציע לו לכתוב בעונה הרביעית של פאודה, יפת אמר לא. זה היה המבחן האמיתי שלו – לא כשמציעים לך משהו, אלא כשמציעים לך משהו ואתה מסוגל לומר לא בגלל שאתה עסוק בפרויקט אחר.

יפת מצביע על המעבר המהיר בתעשייה הישראלית. הסולם קצר – אפשר לעבור מלהיות תסריטאי משנה שכותב ארבעה פרקים בעונה אחת, להיות יוצר של סדרה בעצמך. יש כותבים שעוברים ישירות מסרט קצר להיותם יוצרי סדרות, מבלי לעבור את השלבים הביניים.

המזל שלו זה שאף פעם לא עשה דברים לבד. גם ביהלומים וגם בשוטרים עבד יחד עם רותם שמיר, שכבר היה מנוסה ומשופשף אחרי כמה עונות טלוויזיה.

פרויקטים עתידיים

כיום עובד יפת על עיבוד לסדרה של הספר "נוילנד" של אשכול נבו. בסדרה הוא הפך את הסיפור לשלושה אחים שהולכים לחפש את אבא שלהם בדרום אמריקה. הפרויקט עוסק בשאלה של הניסוי שנקרא מדינת ישראל – האם זה היה המקום הנכון ליהודים בעולם.

הפרויקט מתחבר לרגישות של הזמן. השאלות האלה נעשו רלוונטיות במיוחד אחרי השביעי באוקטובר. אחד הדברים שהשתנו מאז הוא שגופי שידור ישראליים צריכים למצוא שותפים בינלאומיים לפרויקטים שלהם, ולא לסמוך על מכירה קלה אחר כך. תוכן ישראלי שפעם נמכר בקלות, היום נתקלים בהסתייגויות רבות יותר.

יובל יפת מייצג דור חדש של יוצרים ישראליים שמצליחים לפרוץ לשוק הבינלאומי תוך שמירה על זהות מקומית חזקה. העבודה בשותפות, ההשקעה בתחקיר מעמיק, והנכונות לקחת סיכונים – אלה המרכיבים שהובילו אותו מצלם חתונות לתסריטאי של אחת הסדרות הבינלאומיות הישראליות המצליחות ביותר.