אחרי יותר מ-50 שנים שבהם נשיאי סוריה לא הורשו להיכנס לארה"ב, בדמשק הודיעו כי הנשיא אחמד א-שרע יצא לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האו"ם

היסטוריה במזרח התיכון: לשכת הנשיאות בדמשק הודיעה כי נשיא סוריה אחמד א-שרע יצא היום (ראשון) לניו יורק, לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האו"ם שתחל מחר. הנסיעה המדינית מגיעה אחרי יותר מ-50 שנים שבהם נשיאי סוריה לא הורשו להיכנס לארה"ב.

במהלך ביקורו בניו יורק, א-שרע צפוי לשאת נאום בעצרת האו"ם וכן להיפגש עם מנהיגי העולם שיגיעו לאירוע. נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, כבר הודיע שיקיים פגישה פרטית עם א-שרע בשולי העצרת, ובשבוע שעבר דווח כי הבית הלבן מקדם פגישה בין הנשיא הסורי החדש לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

כאמור, ביקורו של א-שרע בניו יורק הוא אירוע תקדימי – אחרי שנשיאי סוריה השתתפו בעצרת הכללית לעיתים נדירות מאז מאז היווסדו של ארגון האו"ם. מאז תחילת מלחמת האזרחים, סוריה לא הוזמנה כלל להשתתף בעצרת האו"ם עקב ההאשמות נגד הנשיא דאז בשאר אסד בפשעי מלחמה.