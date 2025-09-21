איך להפוך את ראש השנה לאיכותי עם הילדים המתגברים - חדשות סרוגים
חדשות סרוגים

תפריט

עוד
סופית: הממשלה אישרה את מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד החדש אזהרה דחופה: "סיכון ביטחוני חמור על מדינת ישראל" אחרי יותר מ-50 שנה: נשיא סוריה בדרך לעצרת האו"ם הרב אברהם יוסף: "התשליך מיועד לגברים בלבד" תיירות ותרבות לשבוע ראש השנה: מופעים, קולינריה ותגליות ערב בלתי נשכח: שתי יצירות פוצ'יני עולות בירושלים אחרי מאות שנים: 'מחזור ליסבון' מהמאה ה-15 חוזר לירושלים איך להפוך את ראש השנה לאיכותי עם הילדים המתגברים בגלל חוב כספי: שלושה נעצרו לאחר שחטפו תושב חיפה נחשף: לפני החיסול - סוכני מוסד חדרו לבונקר של נסראללה שנה למבצע 'חיצי הצפון': חוסלו יותר מ-4,000 מחבלי חיזבאללה כ"ץ מגיב לבנט: "מנותק כל קשר ביטחוני וממציאן" אבטחה חסרת תקדים: ארה"ב נערכת להלוויה של צ'ארלי קירק לקראת הדרבי החיפאי: המשטרה בסרטון חדש נגד האוהדים רועדים מפחד: מצרים בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי ברקוביץ' משתלח בשידור חי: "פחדנים, שפנים, חסרי אישיות" אאוץ': עובדי בנק הפועלים לעגו למנכ"ל בנקודה הכי כואבת במיוחד לראש השנה: מתכון קליל לעוגת דבש טעימה בעקבות התהפכות כלי רכב: עשרה לוחמים נפצעו באורח קל מתכננים טיול מחוץ למסלול? כך תיערכו נכון סופית: הממשלה אישרה את מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד החדש אזהרה דחופה: "סיכון ביטחוני חמור על מדינת ישראל" אחרי יותר מ-50 שנה: נשיא סוריה בדרך לעצרת האו"ם הרב אברהם יוסף: "התשליך מיועד לגברים בלבד" תיירות ותרבות לשבוע ראש השנה: מופעים, קולינריה ותגליות ערב בלתי נשכח: שתי יצירות פוצ'יני עולות בירושלים אחרי מאות שנים: 'מחזור ליסבון' מהמאה ה-15 חוזר לירושלים איך להפוך את ראש השנה לאיכותי עם הילדים המתגברים בגלל חוב כספי: שלושה נעצרו לאחר שחטפו תושב חיפה נחשף: לפני החיסול - סוכני מוסד חדרו לבונקר של נסראללה שנה למבצע 'חיצי הצפון': חוסלו יותר מ-4,000 מחבלי חיזבאללה כ"ץ מגיב לבנט: "מנותק כל קשר ביטחוני וממציאן" אבטחה חסרת תקדים: ארה"ב נערכת להלוויה של צ'ארלי קירק לקראת הדרבי החיפאי: המשטרה בסרטון חדש נגד האוהדים רועדים מפחד: מצרים בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי ברקוביץ' משתלח בשידור חי: "פחדנים, שפנים, חסרי אישיות" אאוץ': עובדי בנק הפועלים לעגו למנכ"ל בנקודה הכי כואבת במיוחד לראש השנה: מתכון קליל לעוגת דבש טעימה בעקבות התהפכות כלי רכב: עשרה לוחמים נפצעו באורח קל מתכננים טיול מחוץ למסלול? כך תיערכו נכון

הסוד שיהפוך לכם את ראש השנה למזמין איכותי ונעים יותר למול הילדים המתבגרים שלכם

איך להפוך את ראש השנה לאיכותי עם הילדים המתגברים
(צילום: נתי שוחט/פלאש90)
איך להפוך את ראש השנה לאיכותי עם הילדים המתגברים

אבינועם הרש | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 21.09.2025 / 12:32

Facebook Twitter WhatsApp

אי אפשר להתעלם מכך שבניגוד לשבת רגילה שמסתיימת אחרי 25 שעות, כאן ישנו עוד יום של ביחד שיכול להוות אתגר ולהקשות על ההורים 'לדגמן' את החינוך והערכים שהם רוצים שילדיהם ילכו לפיו

"נו" אמרתי לחבר שלי, ראש צוות בחברת הייטק מוכרת: "ראש השנה, סוף סוף יש לך הזדמנות להיות עם הילדים שלך בסבבה, בלי לחץ, בלי עייפות…".

הוא הסתכל אליי במבט ששמור לאנשים שחיים בסרט וענה לי: "אחי, על מה אתה מדבר…האמת שראש השנה הזה ממש תקוע לי. המחשבה שאני הולך להיתקע עם הילדים המתבגרים שלי שהולכים להסתכל עליי ולראות בדיוק איך אני מתפלל ומתי ומתי אני הולך לצאת להפסקה וכמה זמן ההפסקה הזו הולכת לקחת… די מטרידה אותי".

"אוקי…" עניתי לו…"אז אתה מעדיף שהם פשוט לא יבואו לבית ויעשו את החג בישיבה כמו שעושים בישיבות ההסדר?"

"תשמע" ענה לי, "האמת שאני לא יודע. באמת. מצד אחד ברור שאני אוהב אותם ורוצה אותם לידי. אין שאלה בכלל. זה באמת הזדמנות מיוחדת, אבל מצד שני זה באמת מטריד אותי. אני לא בטוח שהערכים שהם מתחנכים לאורם בישיבה, הם אלו שאוכל באמת לעמוד מאחוריהם.

בישיבה אם הם מדברים בתפילה, אני בטוח שהר"מ שלהם מעיר להם. וכאן… להגיד לך שאני לא מדבר בתפילה עם החברים שלי? ועוד בתפילה שהולכת להיות ארוכה כל כך כמו תפילת ראש השנה ויום כיפור… וואלה, לא יודע…".

איך הופכים את ראש השנה לחוויה נעימה עם הילדים?

את הקול הזה שהשמיע חבר שלי שמעתי מעוד כמה הורים במהלך השבוע האחרון:

מצד אחד הם רוצים מאוד להיות במחיצת הילדים שלהם אולם מצד שני, אי אפשר להתעלם מכך שבניגוד לשבת רגילה שמסתיימת אחרי 25 שעות, כאן ישנו עוד יום של ביחד שיכול להוות אתגר ולהקשות על ההורים 'לדגמן' את החינוך והערכים שהם רוצים שילדיהם ילכו לפיו.

בהתאם לכך, העצתי לאותם הורים, להושיב את ילדיהם המתבגרים לשיחה ולהגיד להם שהם רוצים לערוך איתם תיאום ציפיות ברור שבו יבהירו לילדיהם מה הם מצפים מהם בזמן התפילה ובאופן כללי, מאיזה מקום אמור להגיע הרצון שלהם ללכת לתפילה.

לפעמים ועל פי רוב, יש המון קונפליקטים שיכולים להיפטר באמצעות דיאלוג פשוט ודיבורים שמניחים את כל הצמתים המכריעים על השולחן ונותנים להורים ולמתבגרים שלהם את האפשרות לברר וללבן את הדברים בנחת ובלי לחץ.

בצורה כזו, יוכלו ההורים לחסוך את רוב העימותים ונקודות המחלוקת בבחינת רפואה מונעת שתוכל להבטיח להם ולילדים המתבגרים שלהם, חג נינוח ורגוע שבו יוכלו לשמור על המשאבים הנפשיים שלהם ובנוסף למצוא את הרגעים המתוקים האלו שבו ייקחו את הילדים המתבגרים שלהם לשיחה צפופה ומצמיחה שלא יוצא להם לקיים אותה ביומיום עקב כל מיני טרדות והתחייבויות קודמות שכל הזמן מיוצרות להם מטעם העבודה.

ובקיצור: חשבו והריצו בראש תרחישים של החג, דברו עליהם עם הילדים שלכם ותראו איך שהרבה מאוד קונפליקטים יכולים להיחסך לכם.

שיהיה לנו חג שמח ומתוק!

==

אבינועם הרש, מחנך ומעביר שיחות להורים ונוער. מגיש פינת החינוך ב'כאן מורשת'.

אבינועם הרש
דעות
מתבגרים
ראש השנה

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים