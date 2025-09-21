תפוח בדבש, רימון או שופר? ומה אומרים על ראש של דג? כוכבי Imagine פסטיגל חושפים לסרוגים את הסימנים האהובים (והפחות אהובים) שלהם בראש השנה

ראש השנה מתקרב, שולחן החג מתמלא בסימנים מתוקים ומסורתיים – ותפסנו את כוכבי Imagine פסטיגל לשאלה הפשוטה שהצליחה להוציא מהם תשובות מפתיעות: מה הסימן האהוב עליכם?

מי הלך על הקלאסיקה?

אליאנה תדהר היססה לרגע, ובסוף בחרה בקלאסיקה: "תפוח בדבש". עידו מלכה הצטרף גם הוא עם אותה תשובה, ואמר בהתלהבות – "תפוח בדבש". עדי חבשוש לא ויתרה והוסיפה עוד סימן מנצח: "רימון ותפוח בדבש".

עומק, רוחניות וגם קצת אנטי

לי בירן לקח את השאלה לכיוון פילוסופי: "משהו שצומח, אני מרגיש שאנחנו צריכים עכשיו קצת לצאת, אנחנו בתוך חושך שיש עוד לפני שהגעת לאוויר, עוד לפני שפרצת את הגבול של האדמה לשמיים".

ואם אנחנו מדברים על סימנים פחות אהובים, אורי ורד לא הסתיר את דעתו: "אני ממש לא אוהב ראש של דג. זה קשוח לי".

ושחר טבוך בחר בסמל רוחני במיוחד: "שופר, זה החיים. תקיעת שופר זה הבכי הזה של הרצון להגיע לגאולה".

קאסט מגוון ומופע נוצץ

בקיצור – חלק בחרו במתוק הקלאסי, אחרים הלכו על עומק ורוחניות, וזה רק מוכיח שהקאסט של Imagine פסטיגל מגוון ומעניין, ויביא הרבה עניין וכיף לבמה בחנוכה.

פסטיגל 2025 צפוי להיות חגיגה צבעונית במיוחד, עם חזרתה של תחרות השירים האהובה, במת אקספו תל אביב המחודשת והטבת התחבורה החדשה שתאפשר גם לילדים מהפריפריה להגיע בנוחות. לצד כל זה, נבחרת הכוכבים, ותיקים לצד צעירים, מבטיחה מופע מוזיקלי סוחף שיהפוך את החג הקרוב לבלתי נשכח.