לאחר שדווח כי המצרים החלו בימים האחרונים לתגבר כוחות בצפון סיני, סמוך לגבול ישראל – מצרים משגרת תגובה ראשונה לדיווח הדרמטי

לשכת ההסברה הרשמית של מצרים פרסמה הלילה (ראשון) הודעה רשמית בעקבות הדיווחים על הכוחות הצבאיים שלה בחצי האי סיני. בהודעה הודגש כי המטרה של הנוכחות של צבא מצרים בסיני היא לאבטח את גבולותיה של מצרים.

בהודעה שהובאה בוואלה נכתב: "התיאום המוקדם מול הגורמים בהסכם השלום – הסכם שמצרים לחלוטין מחוייבת להמשיך בו וכשלאורך ההיסטוריה שלה מצרים לא הפרה שום ברית ושום הסכם".

נזכיר כי ביום חמישי האחרון, דווח בכאן 11 כי המצרים החלו בימים האחרונים לתגבר כוחות בצפון סיני, סמוך לגבול ישראל. על פי הדיווח, מדובר בחלק מההיערכות במצרים למבצע מרכבות גדעון ב', כיבוש העיר עזה, וחשש במצרים מנהירה של המוני עזתים לשטחה בחסות הרחבת המלחמה.

עוד באותו נושא כוננות שיא: מצרים הציבה עשרות אלפי לוחמים בגבול עם ישראל 10:37 | חדשות סרוגים 7 1 😢

לפי הפרסומים, בעיקר בעולם הערבי, בימים האחרונים מדובר בתגבורת של כ-40,000 חיילים מצריים, בנוסף להכנסה של כלי רכב משוריינים לצפון סיני.