הלוויתו של צ'ארלי קירק תתקיים הערב בעיר גלנדייל שבאריזונה, כשעשרות אלפי תומכים צפויים להגיע לאצטדיון לטקס הפרידה. כל הפרטים

דרכו האחרונה: שבוע וחצי אחרי שנורה למוות באוניברסיטה ביוטה, פעיל הימין האמריקני צ'ארלי קירק יובא למנוחות הערב (ראשון) בטקס שיתקיים באצטדיון "סטייט פארם" בעיר גלנדייל שבאריזונה. עשרות אלפי אנשים צפויים להגיע להלוויה, בה ישתתפו בין היתר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סגנו ג'יי די ואנס, ובכירים נוספים מהממשל האמריקני.

כבר בשעות הקטנות של הלילה נראו תורי ענק מחוץ לאצטדיון, כשאנשים המתינו מחוץ לשערים במשך שעות ארוכות כדי לתפוס מקום בתוך האולם. המשתתפים התבקשו להגיע כשהם לבושים באדום, לבן וכחול – צבעי הדגל האמריקני – וכן להימנע מהבאת פרחים כפי שנהוג בהלוויות בארה"ב, אלא לתרום במקום זאת כסף לארגון "Turning Point USA" של קירק.

הטקס יתחיל בשעה 11:00 בבוקר לפי שעון מקומי (21:00 לפי שעון ישראל), כשאריקה קירק, אלמנתו של צ'ארלי ומי שנבחרה בשבוע שעבר להחליף את בעלה המנוח כמנכ"לית הארגון שלו, תישא דברים בפתח האירוע. טראמפ עצמו צפוי גם כן לשאת נאום, לצד שר ההגנה פיט הגסת', שר הבריאות רוברט קנדי הבן, ואיש התקשורת השמרן טאקר קרלסון. בין הנאומים יופיעו אמנים בולטים מעולם המוזיקה הנוצרית, שינגנו שירים לזכרו של קירק.

ההלוויה תתקיים תחת אבטחה חסרת תקדים, כשכוחות גדולים במיוחד הוצבו באזור האצטדיון וברחבי העיר גלנדייל בימים האחרונים – זאת עקב החשש לאלימות פוליטית והתפרעויות בזמן האירוע. במחלקה לביטחון לאומי הגדירו את ההלוויה של קירק כאירוע בסיווג מדרגה 1, המוגדרת כ"אירוע משמעותי ובעל חשיבות לאומית או בינלאומית, הדורש סיוע פדרלי נרחב".

עוד באותו נושא פרטים חדשים על ההתנקשות בחייו של של צ'ארלי קירק 13:03 | יאיר אמר 7 0 😀 👏

כחלק מסידורי האבטחה הוחלט כי הצופים שיגיעו לאצטדיון לא יוכלו להיכנס עם תיקים או שקיות, והם יידרשו לעבור בדיקות אבטחה מקיפות ביותר בכניסה – ברמה דומה לבדיקות ה-TSA בנמלי התעופה בארה"ב. אמש השירות החשאי עצר גבר בן 42 מחוץ לאצטדיון בעקבות "התנהגות חשודה", כשלפי הדיווחים הוא התחזה לשוטר והיה חמוש באקדח וסכין.