"מחזור ליסבון", כתב יד נדיר מהמאה ה-15, חזר להתאחד לראשונה מזה מאות שנים בספרייה הלאומית בירושלים. כתב היד המאויר כולל תפילות ופיוטים בנוסח ספרדי, והוא נחשב לאחד מאוצרות התרבות החשובים של יהדות פורטוגל

"מחזור ליסבון" – כתב יד נדיר מהמאה ה-15, שחולק בעבר לשלושה חלקים, התאחד לאחרונה בספרייה הלאומית בירושלים. מדובר במחזור תפילות מאויר על קלף, שנכתב ועוטר בליסבון במחצית השנייה של המאה ה-15. הוא כולל תפילות ופיוטים לימים הנוראים, לשלושת הרגלים ולמועדים נוספים, בנוסח ספרדי. כתב היד עשיר בעיטורים בסגנון האמנות הפורטוגזית של התקופה, ובהם מסגרות עדינות כתחרה, מוטיבים גיאומטריים וצמחיים.

מסע בין קהילות: מהכתר ועד המכירה הפומבית

בשלב היסטורי לא ידוע פוצל המחזור לשלושה חלקים. החלק הראשון, הכולל את תפילות שבת, הגיע לישראל בשנת 1957 עם כתר ארם צובא כמתנת הקהילה היהודית בחלב לנשיא יצחק בן צבי. שני החלקים האחרים נעלמו במשך שנים רבות ורק לאחרונה צצו במכירה פומבית. לבקשת הספרייה הלאומית הם נמשכו מהמכירה ונרכשו כדי להשלים את שלמותו של כתב היד.

יצירה של "האסכולה הליסבונית"

המחזור נוצר בידי סופרי ואמני "האסכולה הליסבונית", שפעלה בימיה האחרונים של יהדות פורטוגל. באותה תקופה (1492) כבר גורשו יהודי ספרד ורבים מהם מצאו מקלט זמני בפורטוגל, עד לגירושם גם משם ארבע שנים לאחר מכן.

"שימור תרבותי ותיקון היסטורי"

לדברי ד"ר חיים נריה, אוצר אוסף חיים וחנה סולומון ליהדות בספרייה הלאומית: "בין היצירות המונומנטליות של אותה תקופה נכללים כתבי יד מפוארים, ובהם התנ"ך הליסבוני המפורסם (הנמצא כיום בספרייה הבריטית) וכן 'מחזור ליסבון'. נראה שגם ברגעים הקשים ביותר לא ויתרה הקהילה היהודית בפורטוגל על ספריה – היא נשאה עימה את אוצרות התרבות האלה ליעדם הבא”.

עוד הוסיף ד"ר נריה: "באמצעים דיגיטליים נוכל מעתה לאחד מחדש את שלושת הכרכים לצורכי מחקר ולימוד. רכישת כתב היד היא מעשה של שימור תרבותי ותיקון היסטורי. העובדה שאוצר זה 'שב הביתה' דווקא בימים של ערב ראש השנה, עת של תפילה, התבוננות והתחדשות, היא סמלית ומרגשת במיוחד."