משרד העבודה הודיע כי ביום ראשון הקרוב, 21.9.25, בשעה 12:00 בצהריים, תיפתח מערכת מקוונת חדשה להגשת בקשות לקבלת סבסוד על שכר הלימוד במעונות היום ובמשפחתונים.
ההורים הזכאים יוכלו לקבל מענק כספי שיכול להגיע עד 2,000 ש"ח בחודש, בהתאם לגובה ההכנסה לנפש וסוג המסגרת בה נמצא הילד. המהלך נועד להקל כלכלית על משפחות רבות בישראל.
המערכת החדשה מיועדת להורים שילדיהם לומדים במסגרות המוכרות על ידי משרד החינוך. חישוב הזכאות יתבצע על פי מדרגות הכנסה מעודכנות, שפותחו כדי לכלול משפחות נוספות שבעבר לא עמדו בקריטריונים.
לצורך הפשטת התהליך, המערכת החדשה מבטלת את הצורך במילוי טפסים רבים, ומושכת את המידע הדרוש ישירות מביטוח לאומי. בצורה זו, נחסך מההורים הצורך להתרוצץ עם מסמכים, וההליך כולו הפך פשוט ומהיר. משרד העבודה מציין כי גם הורים עצמאים ייהנו מההקלות, כאשר נתוני ההכנסה שלהם נאספים באופן אוטומטי מהמערכות הממשלתיות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים