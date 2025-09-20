חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 20.09.2025 / 21:37

מערכת הגשה מקוונת חדשה מאפשרת להורים לקבל בקלות סבסוד של עד 2,000 ש"ח לחודש עבור שכר הלימוד במעונות היום, והיא מיועדת גם למשפחות שלא עמדו בקריטריונים בעבר

תגיות: מעונות יום, מענק, מענק כספי, משרד הכלכלה, סבסוד מעונות יום