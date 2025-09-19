במטה לביטחון לאומי הגיבו למכתב של נציב השב"ס נגד ראש הממשלה והבהירו כי גובשה עמדה משותפת: "להתנגד לביקורים של נציגי הצלב האדום אצל אסירי חמאס וג׳יהאד איסלאמי, זאת כל עוד אין מתאפשרים ביקורים כאלה אצל חטופינו"

פרשת ביקורי הצלב האדום: במטה לביטחון לאומי הגיבו היום (שישי) למכתב החריף של נציב שב"ס קובי יעקובי לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהביע ביקורת על הניסיון לאשר את ביקורי הצלב האדם אצל מחבלי הפת"ח. בדבריהם הבהירו כי אין כל כוונה לאפשר ביקורים לאסירי חמאס – כל עוד לא מתאפשרים ביקורים כאלה לחטופים המוחזקים בשבי בעזה.

"בעקבות עתירה לבג״צ שביקשה לאפשר ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל אסירי חמאס, גובשה עמדה המשותפת לצה״ל, לשב״כ, למל״ל, למשרדי הביטחון, המשפטים והחוץ: להתנגד לביקורים של נציגי הצלב האדום אצל אסירים מרצועת עזה, ואצל אסירים המשתייכים לארגוני הטרור חמאס וג׳יהאד איסלאמי, זאת כל עוד אין מתאפשרים ביקורים כאלה אצל חטופינו" אמרו במל"ל. "המדינה אינה מתנגדת לביקורים אצל אסירים אחרים, וזאת בכפוף לעמדת גורמי הביטחון בכל ביקור כזה".

"לבקשת השר לבל״מ, שהתנגד לעמדה זו, עוכב מתן התגובה לבג״צ על מנת לאפשר לו להביע את עמדתו בפני הקבינט. לא הייתה כל כוונה לקיים הצבעה בנושא" הוסיפו והבהירו. "ראש הממשלה הסיר אמש את הנושא מסדר היום לאחר שביקר בחריפות את ההדלפות המגמתיות שמקורן במשרד לבל״מ. ראש הממשלה הבהיר כי הנושא ידון בפורום שממנו אין הדלפות".