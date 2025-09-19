פרשת ביקורי הצלב האדום: במטה לביטחון לאומי הגיבו היום (שישי) למכתב החריף של נציב שב"ס קובי יעקובי לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהביע ביקורת על הניסיון לאשר את ביקורי הצלב האדם אצל מחבלי הפת"ח. בדבריהם הבהירו כי אין כל כוונה לאפשר ביקורים לאסירי חמאס – כל עוד לא מתאפשרים ביקורים כאלה לחטופים המוחזקים בשבי בעזה.
"בעקבות עתירה לבג״צ שביקשה לאפשר ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל אסירי חמאס, גובשה עמדה המשותפת לצה״ל, לשב״כ, למל״ל, למשרדי הביטחון, המשפטים והחוץ: להתנגד לביקורים של נציגי הצלב האדום אצל אסירים מרצועת עזה, ואצל אסירים המשתייכים לארגוני הטרור חמאס וג׳יהאד איסלאמי, זאת כל עוד אין מתאפשרים ביקורים כאלה אצל חטופינו" אמרו במל"ל. "המדינה אינה מתנגדת לביקורים אצל אסירים אחרים, וזאת בכפוף לעמדת גורמי הביטחון בכל ביקור כזה".
"לבקשת השר לבל״מ, שהתנגד לעמדה זו, עוכב מתן התגובה לבג״צ על מנת לאפשר לו להביע את עמדתו בפני הקבינט. לא הייתה כל כוונה לקיים הצבעה בנושא" הוסיפו והבהירו. "ראש הממשלה הסיר אמש את הנושא מסדר היום לאחר שביקר בחריפות את ההדלפות המגמתיות שמקורן במשרד לבל״מ. ראש הממשלה הבהיר כי הנושא ידון בפורום שממנו אין הדלפות".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
יעקב ל
בית המשפט ממשיך להרוס את המשילות18:31 19.09.2025
ממשלה מטורפת , שרים אידיוטים , וחכי"ם שהם סמרטוטים משומשים .... ממשלת ישראל מתנהל כמו וועד כתה של ביה"ס בזימבבואה...
דעתי לא משנה ... משנה החוק הבינלאומי שישראל חתומה עליו ... ולא מצייתת לו , הבעיה שבית הדין הבינלאומי לא שם על נתניהו , בן גביר , או ראש...
דעתי לא משנה ... משנה החוק הבינלאומי שישראל חתומה עליו ... ולא מצייתת לו , הבעיה שבית הדין הבינלאומי לא שם על נתניהו , בן גביר , או ראש המל"ל ... והם מוזמנים לעבור על החוק , ולראות התוצאות ... שיהיה לכל העובדים בשרות בתי הסוהר בהצלחה ... ושיחשבו פעמיים לאן הם מתכוונים לטוסהמשך 18:02 19.09.2025
החמאס קבע חוקים חדשים במזרח התיכון
החמאס קבע חוקים חדשים במזרח התיכון18:33 19.09.2025
