מועצת הביטחון אישרה הצעת החלטה הדורשת הפסקת אש מיידית ברצועת עזה, ללא גינוי לחמאס או התנייה בשחרור החטופים – אך נבלמה בידי ארה"ב שהטילה וטו. שגריר ישראל בירך: "מי שבאמת דואג לעתיד עזה צריך לפעול להוצאת חמאס"

מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה היום (חמישי) להצבעה על החלטה שיזמה אלג'יריה בנוגע לעזה, אשר קראה להפסקת אש מיידית ברצועה. 14 המדינות החברות במועצה תמכו בהחלטה, אך ארצות הברית הצביעה נגד והטילה וטו, ובכך מנעה את קבלתה.

בשגרירות הישראלית הסבירו כי ההחלטה דרשה הפסקת אש מיידית וללא תנאים, ללא גינוי לחמאס, וללא התניה בשחרור החטופים. במקביל, ההצעה של אלג'יריה דרשה הסרת מגבלות על הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה וחידוש שירותים חיוניים.

הנציגה האמריקאית בדיון, מורגן אורטגוס, אמרה כי "ההתנגדות האמריקאית להצעה הזו לא תפתיע איש. היא לא מגנה את חמאס או מכירה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, והיא מעניקה לגיטימציה שגויה לנרטיבים הכוזבים שמשרתים את חמאס, אשר לצערנו מצאו תהודה במועצה הזו… לעזה יש צרכים הומניטריים בגלל חמאס, בגלל שהקהילה הבינלאומית העלימה עין מהשימוש האמיתי שנעשה במיליארדי הדולרים של הסיוע שהיא סיפקה".

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף את ההחלטה ואמר: "עבור חלק מהחברים במועצה זו הופעה, עבור ישראל זו מציאות יומיומית. ההצעה הוצגה בלי גינוי לחמאס, בלי גינוי לטבח של 7 באוקטובר, ובלי דרישה לפירוק חמאס מנשקו. זה לא דיפלומטיה, זו כניעה".

"מי שבאמת דואג לעתידם של אזרחי עזה צריך לפעול להוצאת חמאס מעזה. כל עוד החטופים מוחזקים בידי ארגון הטרור האכזרי הזה, אין ולא תהיה הפסקת אש" הוסיף. "ישראל תמשיך להפעיל לחץ צבאי ולפעול בכל האמצעים עד להחזרת כל החטופים".