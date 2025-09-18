בפעם השלישית תוך חודשיים, רעידת אדמה חזקה הורגשה במחוז פטרופבלובסק-קמצ'טסקי שבמזרח רוסיה. מוקד הרעידה היה בעומק 10 ק"מ מתחת לפני הים, והיא הייתה בעוצמה של 7.8 בסולם ריכטר

פעם נוספת: רעידת אדמה בעוצמה של 7.8 בסולם ריכטר פגעה הערב (חמישי) בעיר פטרופבלובסק-קמצ'טסקי שבמזרח רוסיה. לפי הודעת המכון הגיאולוגי של ארה"ב (USGS), מוקד הרעידה היה בעומק 10 ק"מ מתחת לפני הים.

זו הפעם השלישית בחודשיים האחרונים שבה הורגשה רעידת אדמה חזקה במזרח רוסיה, אחרי שב-30 ביולי נרשמה רעידה חזקה במיוחד, בעוצמה של 8.8 בסולם ריכטר, שפגעה בחצי האי קמצ'טקה. מוקד רעידת האדמה היה כ-125 קילומטר דרומית-מזרחית לעיר פטרופבלובסק-קמצ'טסקי, שבה התרחשה הרעידה הנוכחית הערב.

עוד באותו נושא רעידת אדמה עזה ברוסיה: אזהרות צונאמי פורסמו ברחבי העולם 07:26 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

הרעידה הובילה גם לגלי צונאמי בגובה של עד 4 מטרים, כשאזהרות צונאמי פורסמו בסדרת מדינות נוספות – בהן יפן, הפיליפינים, ניו זילנד, והחוף המערבי של ארה"ב. מספר בני אדם נפצעו באורח קל, כשנזק רב נגרם לבניינים באזור ואלפי תושבים פונו מבתיהם.

כחודש לאחר מכן, ב-25 באוגוסט, דווח על רעידת אדמה נוספת באזור – הפעם באיים הקוריליים. מוקד הרעש נמדד בעומק של 10 קילומטרים מתחת לפני הים, והוא היה בעוצמה של 6.3 בסולם ריכטר.