הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנרצחו בפיגוע הירי שהתרחש היום (חמישי) במעבר אלנבי בגבול ירדן: סא"ל (מיל') יצחק הרוש, בן 68 מירושלים, קצין ביחידת המילואים 309 של המנהל האזרחי, וסמל אורן הרשקו, בן 20 מתל מונד, מש״ק קישור לכוחות זרים, חטיבת תבל.

כזכור, פיגוע הירי הקטלני התרחש בשעות הצהריים, כאשר המחבל חצה את הצד הירדני של מעבר אלנבי כשהוא נוהג במשאית סיוע שהייתה אמורה להיכנס לרצועת עזה. מיד לאחר כניסתו לשטח ישראל, ולפני שהמשאית שלו הגיעה אל מרחב הבידוק, הוא פתח בירי לעבר האנשים במקום – ולאחר מכן דקר אותם ופצע אותם אנושות. מותם של השניים נקבע בזירה אחרי זמן קצר. רק לאחר מכן – הגיע למקום מאבטח של המעבר ונטרל אותו.

בעקבות הפיגוע, הרמטכ"ל אייל זמיר המליץ לדרג המדיני לעצור את הסיוע ההומניטרי המגיע מירדן עד להשלמת התחקיר ושינוי נהלי הבידוק של הנהגים הירדנים.