כוחות צה"ל, בהובלת פיקוד הצפון, פתחו הערב (חמישי) בשני גלי תקיפות לעבר מספר מחסני אמצעי לחימה של 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה במרחבים מיס אל ג'בל, תבנית, בורג קלוויה, דבין וטיר זבנה. זאת לאחר פינוי אוכלוסייה שנוהל בשני גלים שונים, וערך כשלוש שעות מקצה לקצה בכלל המוקדים.

צפו בתיעוד:

יחידת רדואן של חיזבאללה היא היחידה שתכננה וקידמה במשך שנים את "תוכנית כיבוש הגליל" אשר סוכלה על ידי כוחות צה"ל במהלך המלחמה וב'מבצע חצי הצפון'.

בצהל מזהים נסיונות של חיזבאללה לשקם את יכולותיו ופועל לשם כך בניגוד להסכם. בצהל פועלים בעוצמה נגד כל נסיון שכזה- לא רק בדרום, אלא בכל מקום בו ידרש.

התקיפה הזו היא אחת מתוך רצף של פעולות בכלל המישורים לפגיעה מערכתית בחיזבאללה. מתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-300 מחבלים והותקפו יותר מ-300 מטרות טרור.

בשבוע האחרון בלבד, חוסלו ארבעה מחבלים אשר עסקו בפיתוח וייצור אמצעי לחימה ובנסיונות שיקום תשתיות טרור והשמדנו מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון בנוסף לתקיפה היום.