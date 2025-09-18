האפיפיור ליאו ה-14 סירב לקרוא למלחמה בעזה "רצח עם": "הכנסייה לא מאמינה שאנחנו יכולים לספק בשלב הזה הצהרה על כך"

תמיכה מפתיעה: 4 חודשים אחרי שהושבע לתפקיד, האפיפיור ליאו ה-14 התייחס למלחמה ברצועת עזה בראיון שפורסם הערב (חמישי). בעוד שקודמו בתפקיד, האפיפיור פרנציסקוס, גינה פעמים רבות את המלחמה וקרא להפסקת אש, ליאו סירב לקרוא לפעילות הישראלית נגד חמאס "רצח עם".

"המילים 'רצח עם' נשמעות כיום יותר ויותר. אך באופן רשמי, הכנסייה לא מאמינה שאנחנו יכולים לספק בשלב הזה הצהרה על כך" אמר האפיפיור. "יש הגדרה טכנית מאד של מה בדיוק מהווה רצח עם, אך למרות זאת יותר ויותר אנשים מעלים את הנושא הזה".

עם זאת, האפיפיור האמריקני קרא לפעול למנוע פגיעה באזרחים עזתים, וגינה את ארה"ב על כך שלא פעלה מספיק כדי לסייע לתושבי הרצועה. "גם אחרי שהיו הצהרות ברורות מצד הממשל האמריקני והנשיא טראמפ, עדיין לא ננקטו צעדים ברורים כדי למצוא דרכים אפקטיביים להקל על סבלם של האנשים החפים מפשע בעזה, וזה מטריד מאד" ציין. "אסור לנו להתעלם מזה. חייבים להמשיך לדחוף ולנסות להביא לשינוי שם".