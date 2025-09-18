משרד החוץ של ירדן גינה את פיגוע הירי במעבר אלנבי, שלדבריהם מהווה "הפרת חוק ואיום על התפקיד ההומניטרי של ירדן בעזה"

משרד החוץ של ירדן גינה הערב (חמישי) את פיגוע הירי שהתרחש במעבר אלנבי, בו נורו למוות 2 בני אדם. בדברים טענו כי מדובר ב"הפרת חוק ואיום על התפקיד ההומניטרי של ירדן בעזה", וציינו כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה.

"הרשויות בירדן פתחו בחקירה על אירוע הירי שאירע היום בצד השני של מעבר אלנבי. ירדן מגנה ודוחה את האירוע הזה" נמסר. "זהו הפרה של החוק ואיום על האינטרסים של הממלכה, והוא מסכן את האינטרסים של ירדן ואת יכולתה לספק סיוע הומניטרי לרצועת עזה".

ההודעה הנוכחית של משרד החוץ מגיעה אחרי שמוקדם יותר היום גורמים בכירים בכוחות הביטחון הירדנים מסרו לגורמי תקשורת ערביים כי ירדן עוקבת אחרי ההתרחשויות במעבר הגבול – אך התנערו מכל קשר למקרה. על פי הירדנים, למרות שמדובר ככל הנראה באזרח או אפילו חייל ירדני שביצע את הפיגוע המחריד – המדינה לא רואה כל אשמה מצידה.

הפיגוע בוצע מחוץ לשטח הריבוני של ירדן, ומעבר הגבול נסגר רק בצידו הישראלי", נטען. דובר הממשלה בעמאן מסר גם הודעה לקונית בה נאמר כי הם "עוקבים אחרי האירועים הביטחוניים שהתרחשו בצידו השני של המעבר".

פרטים נוספים מיד