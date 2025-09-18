פיגוע רצחני התקיים במעבר אלנבי על גבול ירדן, בו נרצחו שני ישראלים בני 20 ו-60 כעת פרטים חדשים נחשפים על הפיגוע

פיגוע רצחני התקיים מוקדם יותר היום (חמישי) במעבר אלנבי על גבול ירדן, כעת פרטים חדשים נחשפים על הפיגוע על פי הדיווח של דורון קדוש הכתב הצבאי של גלי צה"ל.

על פי קדוש מחבל חצה את הצד הירדני של המעבר כשהוא נוהג במשאית סיוע. המשאית הייתה אמורה להיכנס לרצועת עזה. כל יום נכנסות עשרות משאיות סיוע דרך מעבר אלבני. מיד לאחר שהמחבל חצה את הגבול לצד הישראלי הוא התחיל במסע הרצח..

הוא ירה לעבר האנשים שהיו במקום לפני שהמשאית שלו הגיעה אל מרחב הבידוק, לפני שבצד הישראלי בדקו אותו. המחבל ירד , פתח ירה לעבר האנשים, ולאחר מכן דקר אותם ופצע אותם אנושות, ולאחר מכן נקבע מותם. רק לאחר מכן – הגיע למקום מאבטח של המעבר ונטרל אותו.