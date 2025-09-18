ממשלת ירדן וכוחות הביטחון פרסמו הודעות ברקע פיגוע הירי הקטלני במעבר הגבול אלנבי, בשתי ההודעות ירדן סירבה לגנות את הפיגוע והתנערה מכל אחריות מציד או אזרחיה

אחרי הפיגוע הקטלני שביצע מחבל ירדני, במעבר הגבול אלנבי המשמש לתנועת סחורה בין המדינות, ירדן מתנערת מאחריות בהודעה רשמית.

גורמים בכירים בכוחות הביטחון הירדנים מסרו לגורמי תקשורת ערביים, כי ירדן עוקבת אחרי ההתרחשויות במעבר הגבול, אך התנערו מכל קשר למקרה.

על פי הירדנים, למרות שמדובר, ככל הנראה באזרח או אפילו חייל ירדני שביצע את הפיגוע המחריד, ירדן לא רואה כל אשמה מצידה.

עוד באותו נושא סכנה לישראל? סעודיה חתמה על הסכם הגנה עם מעצמה גרעינית 14:53 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

"הפיגוע בוצע מחוץ לשטח הריבוני של ירדן, ומעבר הגבול נסגר רק בצידו הישראלי". מדובר ממשלת ירדן נמסרה גם הודעה לקונית כי הם: "עוקבים אחרי האירועים הביטחוניים שהתרחשו בצידו השני של המעבר".

שתיקתה של ירדן במקרה זה רועמת, במידה ומדובר באזרח או בחייל, הירדנים ממשיכים בקו עצימת עין כלפי כל אלימות כנגד ישראל מצד אזרחיה ואנשיה. במיוחד לאור הטקסט הלקוני וחסר הגינוי של שתי ההודעות.