מי מתפלל 40 יום, מי מארחת את כל המשפחה ומי מחכה ל'אל נורא עלילה' בנוסח תימני? כוכבי Imagine-פסטיגל מספרים לסרוגים איך הם נכנסים לאווירת הימים הנוראים

פסטיגל 2025 יוצא לדרך עם נבחרת כוכבים נוצצת ותחרות השירים המחודשת. רגע לפני העלייה לבמה הגדולה, כוכבי Imagine פסטיגל – שחר טבוך, עדי חבשוש, עידו מלכה ולי בירן, משתפים את סרוגים במנהגים, בטקסים ובתחושות האישיות שלהם לקראת ראש השנה ויום כיפור.

צפו בכוכבי Imagine פסטיגל מספרים על ההכנות לראש השנה ויום כיפור

פסטיגל מתכוננים לחגים 2

שחר טבוך – "מלא תפילות, מלא סליחות"

שחר מספר על ההכנות המרובות שעושה: "מלא תפילות, מלא סליחות, אדון עולם. לקחתי על עצמי אדון עולם 40 יום, כ״ז בתהילים 40 יום, נשמת כל חי 40 יום".

עדי חבשוש – "השנה אני מארחת"

"השנה אני מארחת, שישה אנשים – את אבא שלי, אח שלי, את אשתו, ו-2 אחיינים שלי".

עידו מלכה – "אני עושה את החשבון נפש שלי שם"

"יוצא לי לפעמים ללכת לסליחות, אני עושה את החשבון נפש שלי שם".

לי בירן – "מחכה לזה כל השנה"

"יום כיפור הוא יום שכולו מוקדש לחשבון נפש, זה היום האהוב עלי בשנה. אני מחכה כל השנה לשיר 'אל נורא עלילה' בלחן תימני."