דוח האו"ם חושף: טורקיה מספקת רחפנים לצבא סודן, המבצעים הפצצות חסרות אבחנה שגבו מאות קורבנות. מדובר בהפרת אמברגו נשק בינלאומי – אך העולם שותק מול רצח העם.

דוח שפורסם על ידי מנגנוני האו"ם, חושף את הקשר הישיר בין טורקיה לבין פשעי המלחמה ורצח העם המתרחש כחלק ממלחמת האזרחים בסודן, וכיצד פעולותיה עלולות לערער את יציבות המזרח התיכון כולו. אך בניגוד לישראל, העולם שותק.

לפי הדוח, הצבא הסודני (SAF) בפיקודו של הגנרל עבד אל-פתאח אל-בורהאן עושה שימוש נרחב ברחפני Bayraktar TB2 ו-Akıncı מייצור טורקי, אשר הפכו לכלי מוות מרכזיים בשדות הקרב. המתקפות שבוצעו באמצעות הרחפנים הללו כוונו לא אחת לעבר שווקים הומי אדם ומחנות עקורים – וגרמו למאות ואלפי הרוגים חפים מפשע. מעבר לכך, המיליציות תחת מטריית ה-SAF עושים בכלים שימוש על מנת לבצע טיהורים אתניים של שטחים שלמים.

הדוח מתריע גם על קשרי הצבא הסודני עם פלגים המזוהים עם תנועת האחים המוסלמים, ומזהיר כי קיים חשש ממשי שהרחפנים יזלגו לידיהם של ארגונים איסלאמיסטיים קיצוניים. תרחיש כזה עלול לסכן לא רק את אזרחי סודן אלא גם את נתיבי הסחר החיוניים בים האדום – עורק אסטרטגי החיוני לכלכלה העולמית.

עוד מציינים מחברי הדוח כי מאז 2005 מוטל על סודן אמברגו נשק בינלאומי בעקבות הטבח בדארפור. מכירת רחפנים מתקדמים לצבא הסודני מהווה הפרה ברורה של החוק הבינלאומי ושל החלטות מועצת הביטחון.

אף שהראיות מצביעות באופן חד-משמעי על חלקה של טורקיה בהסלמת האלימות, התגובה הבינלאומית נותרה מינימלית. בשעה שמדינות רבות ממהרות להטיל סנקציות על ישראל על כל פעולה צבאית – מול פשעי מלחמה ורצח עם בסודן, שבהם מעורבת אנקרה באופן ישיר, נרשמת שתיקה רועמת מצד הקהילה הבינלאומית.