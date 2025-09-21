שנה מורכבת עברה על הספורט הישראלי, לצד הישגים גדולים במספר ענפים, המלחמה, החטופים ואירועים טרגיים נוספים ליוו את הספורט כולו. סיכום שנת התשפ"ה

גשו שנת התשפ"ה שמגיעה לסיומה ביום שני הקרוב, הייתה בישראל בסימן המלחמה כמובן, וגם הספורט הספורט הישראלי הושפע ממנה רבות. אבל גם ספורט היה פה, וזה הזמן לסכם את השנה המשמעותית של הספורט.

במרכז הסיכום פטירתו הטראגית של גדי קינדה ז"ל שחקנה של מכבי חיפה. בנוסף אוהדים שנפלו בקרבות, וחטופים שאהדו קבוצות. אבל גם ספורט היה פה, הפועל תל אביב עשתה היסטוריה, שני שחקנים ישראלים הגיעו ל-NBA, ושיאים נשברו. השנה מלאה בהישגים אבל אנחנו נתמקד במרכזיים.

חטופים רבים אהדו קבוצות ספורט. הירש גולדברג פולין הי"ד מוזכר במשחקים של הפועל ירושלים מתחילת המלחמה. האחים גלי וזיו ברמן אוהדי מכבי תל אביב בכדורגל מוזכרים בכל משחקיה ועוד. רגע אחד מצמרר התרחש בי"ד אדר, ה-14 במרץ במשחק בין מכבי תל אביב להפועל חיפה.

רומי גונן אוהדת הפועל חיפה ואמילי דמארי אוהדת מכבי תל אביב, שוחררו מהשבי חודשיים קודם לכן בי"ט טבת. הקבוצות הזמינו אותם לדבר לפני המשחק, והשתיים ריגשו. אמילי הרימה את הקהל של מכבי תל אביב ודאגה של נשכח את חבריה ליציע גלי וזיו ברמן שכאמור עדיין בשבי.

הפטירה הטראגית של גדי קינדה

בח אייר השישי במאי מכבי חיפה פרסמה הודעה כי גדי קינדה אושפז בבית החולים בשל "מצב רפואי מורכב". קבוצות רבות ביצעו לו מחוות. שבועיים בלבד לאחר מכן ב-20 במאי כ"ב אייר נפטר כתוצאה מסרטן. פטירת שחקן פעיל, זעזעה את הכדורגל הישראלי, והספדים רבים נאמרו עלי ובישראל ובארצות הברית שם שיחק לפני חזרתו למכבי חיפה.

טקסים לזכרו התקיימו כשהאחרון מביניהם בשבוע שעבר במשחקה של מכבי חיפה מול מ.ס אשדוד. קינדה השאיר אחריו אשתו לירן ושתי בנותיו. מ.ס. אשדוד המועדון בו גדל, הודיע יום לאחר פטירתו הטראגית, על קריאת קבוצת הנוער של המועדון, "מ.ס. גדי קינדה אשדוד".

היה גם כדורגל כשמכבי תל אביב זכתה באליפות אחרי שכל העונה פיגרה אחרי הפועל באר שבע. הדרומים הסתפקו בגביע המדינה אחרי ניצחון בגמר על בית"ר ירושלים.

סיכום שנה בכדורסל: זכייה היסטורית ובחירה היסטורית בדראפט

לא רק אירועים טראגיים היו השנה בספורט הישראלי. גם הישגים היסטוריים ומשמעותיים. ההישג שאולי הוא הגדול ביותר התרחש בי"ג ניסן, 11 באפריל. הפועל תל אביב ניצחה 94:103 את גראן קנrיה במשחק השני בגמר היורוקאפ וזכתה בתואר האירופי הראשון בתולדותיה ובתואר הראשון מאז 1993.

אבל המשמעות היותר גדולה של ההיסטוריה היא שזוכת היורוקאפ מעפילה ליורוליג, הליגה הטובה באירופה. לראשונה בהיסטוריה יהיו שתי נציגות ישראליות ביורוליג, שבתקווה יחזור במהירות לארח בארץ. עופר ינאי הגשים את חלומו הגדול, ובלי לארח בארץ. המטרה הבאה? אליפות בישראל.

בכ"ט סיוון ה-25 ביוני התקיים דראפט ה-NBA, לראשונה בהיסטוריה שני ישראלים נבחרו בסיבוב הראשון. בן שרף ודני וולף הצטרפו לליגה הטובה בעולם שתתחיל בעוד 33 יום. השניים הרשימו בליגת הקיץ, ומעניין לראות לאן הם התפתחו. הם הצטרפו לדני אבדיה שניפץ שיאים העונה בפורטלנד. שלושה ישראלים ב-NBA, ואנחנו כבר לא יכולים לחכות.

גם בארץ היה ספורט. הפועל ירושלים ומכבי תל אביב נפגשו לגמר שבוטל בגלל מבצע עם כלביא. האלופה לא הוכרזה אבל גביע היה ובו זכתה מכבי תל אביב אחרי ניצחון על הפועל ירושלים. השתיים יפגשו ביום ראשון הקרוב לטורניר הסופר קאפ הישראלי שיתקיים לראשונה.

נבחרת ישראל הרשימה באליפות אירופה עם ניצחון מדהים על צרפת. אך הפסדים מאכזבים לפולין ולסלובניה של לוקה דונציץ', העלו את הנבחרת לשמינית הגמר מהמקום הרביעי שם הפסידה ליוון של יאניס אדטוקומבו.

מחוץ לכדורגל ולכדורסל: סיכום שנה בענפים נוספים

גם קרה השנה: 11 שיאי ישראל נשברו באתלטיקה. בלסינג אפריפה, אדווה כהן, גשאו איילה, טדסה גטהון, נועם ממו, ועומרי שיף. הרשימה הזאת שברה שיאים והוכיחה שיש הווה ועתיד לאתלטיקה הישראלית.

גם בשחייה אנסטסיה גורבנקו שברה שלושה שיאי ישראל, והוסיפה עוד שיא עם נבחרת השליחים. ארבעת השיאים של השחיינית המובילה הם חלק משמונה שיאים ישראלים שנשברו השנה. הנוספים ששברו הם מירון חרותי, ונבחרת השליחים בגברים. באליפות העולם באליפות השתתפו 15 שחיינים (4 נשים ו-11 גברים). נקבעו חמישה שיאי ישראל חדשים והשחיינים שלנו השתתפו בארבעה משחי גמר.

במירוץ האופניים וואלטה שבספרד, הרוכבים הישראלים נתקלו שוב ושוב בהפרעות פרו פלסטיניות. הם נאצלו להסתיר את דגל ישראל. באיגוד האופניים הטיחו האשמות כבדות בממשלת ספרד: "המעשים החוזרים ונשנים שפגעו במספר משמעותי של שלבים מהווים הפרה חמורה של האמנה האולימפית ועקרונות היסוד של הספורט. אנו מצטערים גם על כך שראש ממשלת ספרד ואנשיו תמכו במעשים אלימים שבוצעו במסגרת תחרות ספורטיבית שעלולים להפריע לפעילות התקינה, וכי במקרים מסוימים הביעו את הערצתם למפגינים".