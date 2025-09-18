בבית ההספדים שמגר נערכת בשעה זו הלוויתה של הרבנית מרים עמיטל ז"ל, שהלכה לעולמה בגיל 98. אלמנתו של ראש ישיבת הר עציון הרב יהודה זצ"ל

בשידור ישיר: הלוויית הרבנית מרים עמיטל ז"ל שנפטרה הלילה בגיל 98.

הרבנית, אלמנתו של ראש הישיבה לשעבר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, שימשה מורה נערצת במשך עשרות שנים. בין היתר פורסם בעבר כי היתה מורתו של מי שלימים כיהן כמפכ"ל המשטרה, ניצב בדימוס רוני אלשיך. הרבנית היתה נכדה של הרב איסר זלמן מלצר, ובתו של הרב צבי יהודה מלצר שכיהן כרבה של רחובות.

בשיחה שמסרה בעבר לתלמידי ישיבת הגוש, הר עציון, תיארה את ימיה הראשונים של הקמת הישיבה: ״כשרק הגענו לאלון שבות, באחת האסיפות של המזרחי באלון הבודד, בעלי השקיף על הגבעות הריקות ואמר שכאן יהיה יישוב פורח וישיבה הומת אדם. אחד העסקנים של המזרחי הקניט אותו, ׳תגיד לי רב יהודה, אתה בעצמך באמת מאמין במה שאתה אומר?׳ הוא ענה שכן, ואתם יכולים לראות מסביב מי צדק."

הרבנית עמיטל הובאה למנוחות היום בשעה 13:00 בצהריים. מבית ההלוויות שמגר בבירה. ניחום אבלים עד ראש השנה בביתה ברחוב שח"ל 21 בגבעת מרדכי בירושלים.