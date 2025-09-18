מי זכה בתוארי אנשי השנה של סרוגים? מהשיר שכבש את החתונות והרשתות, דרך הזמרים שכבשו את הבמות, ועד השחקן, הסטנדאפיסט והספורטאי שהפכו לשמות החמים של תשפ"ה

אלפי גולשים לקחו חלק בסקר הגדול של סרוגים ובחרו את הדמויות, היצירות והאירועים שהטביעו חותם על שנת תשפ"ה. מהשיר שכולם זמזמו, דרך שחקן המסך שכבש כל לב ועד לספורטאי שמייצג אותנו בעולם – זו הרשימה שאתם בחרתם.

שיר השנה – "כל עכבה לטובה" (בן צור)

קשה היה להתחמק ממנו השנה – "כל עכבה לטובה" של בן צור הפך לפסקול קבוע בחתונות, ברשתות החברתיות ובאוזניות של צעירים ומבוגרים כאחד. זה לא עוד להיט חולף, אלא שיר שהצליח לחצות מגזרים ולחבר קהלים שונים סביב מסר פשוט ומחזק: גם מתוך הקושי צומחת ברכה, והכול לטובה. עם מילים שנוגעות באמונה ולחן שסוחף – בן צור נתן השנה לישראל פסקול מלא אור ואופטימיות.

זמר השנה – עידן עמדי

השנה של עמדי הייתה לא רק מוזיקלית אלא גם אישית. אחרי הפציעה בעזה והשיקום, הוא חזר לבמות עם מופע ענק ושירים חדשים שמספרים את הסיפור הישראלי במלואו – כאב, אמונה, רעות ותקווה. עם מסע הופעות חדש ואפילו הופעות על המרקע, בעיני רבים הוא מגלם את הישראלי היפה, זה שמצליח להפוך את המשברים למוזיקה מחבקת.

זמרת השנה – אודיה

הכוכבת הצעירה שהחלה דרכה עם קהל נישה, הפכה השנה לשם החם במוזיקה הישראלית. אודיה שילבה בין פופ עדכני לטקסטים מלאי עומק, כבשה במות גדולות והוכיחה שאפשר להיות גם נוצצת וגם אותנטית, וגם לחזק. עם קול ייחודי ושירי אמונה שנוגעים בלבבות, היא הפכה לסמל של דור חדש שמביא את הרוח היהודית למרכז הבמה.

שחקן השנה – עמוס תמם

עמוס תמם, אחד השחקנים הוותיקים והאהובים בישראל, חזר השנה לככב על המסך עם הופעות דרמטיות שזכו לאהבת הקהל. הוא בלט במיוחד בתפקיד תא״ל שילה מזא״ה בסדרת הדרמה החדשה "התנתקות" בכאן 11, וגם על במת הקאמרי עם ההצגה "זינגר". תמם מצליח להיות גם "הבחור מהשכונה" וגם מקצוען בינלאומי – שילוב שהופך אותו לאחד הפנים המזוהים והמשפיעים ביותר של התרבות הישראלית.

סטנדאפיסט השנה – גיא הוכמן

קשה להישאר אדישים אליו. השנה גיא הוכמן מילא אולמות במופעי סולד אאוט, המשיך להבעיר את הרשת בסרטונים עם מאות אלפי צפיות, ולא ויתר על הפרובוקציות שמצליחות לייצר כותרות. בין אם צוחקים איתו או עליו – הוכמן הוכיח שהוא כבר מזמן לא רק סטנדאפיסט, אלא תופעה תרבותית שמדברים עליה בכל בית.

אושיית השנה ברשת – הדסה בן ארי

בעידן שבו הרשתות מלאות בפילטרים, הדסה בן ארי בחרה בדרך אחרת – אותנטיות מוחלטת. אחרי הפרידה מחנן, היא הצליחה להפוך את השבר האישי למסע של השראה וחיזוק. בן ארי דיברה על נושאים רגישים בלי מסכות, שילבה הומור עם כנות, ובנתה קהילה עצומה שמצאה בה עוגן אמיתי. השנה היא הפכה לקול חשוב ומשפיע ברשתות, כזה שלא מפחד לגעת באמת.

איש השנה בספורט – דני אבדיה

בעוד שהכדורסל הישראלי חווה עליות וירידות, דני אבדיה הפך לעוגן של גאווה לאומית. בעונה האחרונה ב-NBA הוא שיפר כל נתון סטטיסטי, זכה להכרה בארה"ב והוזכר כמועמד ל"שחקן המשתפר". עבור ישראלים רבים, בכל פעם שאבדיה עולה על הפרקט – דגל כחול לבן מתנוסס לצידו.

ריאליטי השנה – "מאסטר שף"

המתכונים אולי משתנים, אבל המתכון להצלחה נשאר אותו דבר: דמעות, צחוק, שופטים צבעוניים ומנות שנראות כמו יצירות אמנות. גם השנה "מאסטר שף" חצתה מגזרים, כבשה רייטינג מרשים והוכיחה שוב שהיא לא עוד תוכנית בישול, אלא סיפור ישראלי על חלומות שמתבשלים לאט-לאט.

סדרת השנה – "טהרן"

מותחן הריגול שיצא מכאן וכבש את העולם. בעונה האחרונה "טהרן" המשיכה להחזיק את הצופים במתח עם עלילה סוחפת וליהוק בינלאומי נוצץ. השנה הסדרה הייתה רלוונטית במיוחד, כשהאירועים על המסך על יחסי ישראל-איראן התחברו למתקפה האיראנית במציאות, והפכו את החוויה לדרמטית עוד יותר.

סרט השנה – "לשחרר את שולי"

הישראלים עדיין אוהבים לצחוק, ו"לשחרר את שולי" סיפק את זה בענק. הקומדיה המטורפת לא רק מילאה אולמות – היא שברה שיאים בקופות, הפכה לסרט הישראלי המצטיין של השנה ויצרה באזז שלא נראה כאן הרבה זמן. עם קאסט אהוב, עלילה פרועה והומור בלי גבולות, זו הייתה הצלחה מטורפת ומצחיקה, שהחזירה את הקולנוע הישראלי לשיא של מרכז השיחה התרבותית.