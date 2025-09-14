רשות האוכלוסין מסכמת את שנת תשפ"ה עם השמות הכי פופולריים לילדים: מוחמד עדיין בראש בגלל המגזר הערבי אבל לביא, אריאל עומר, יוסף ואדם נותנים גם הם עבודה. אצל הבנות: אביגיל שולטת

לקראת ראש השנה תשפ"ו, רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את רשימת השמות שהכי אהבנו לתת לילדים ולילדות שנולדו לנו בשנה שחלפה. יש ברשימה שמות ישנים וטובים, אבל גם הפתעות חדשות. אז אילו שמות כיכבו בראש הטבלה? הנה הרשימות המלאות:

הבנים שכבשו את הפסגה

ברשימה הכללית, השם מוחמד ממשיך להוביל בגאון, בגלל המגזר הערבי ואחריו יוסף, אדם ודוד. במקום החמישי נמצא השם לביא (עם או בלי קשר למבצע עם כלביא), ואחריו אריאל, עומר, רפאל, אורי ויהודה.

במגזר היהודי, לביא הוא השם הכי פופולרי, כשהוא מקדים את אריאל, דוד, רפאל, אורי ויהודה. את העשירייה סוגרים אליה, ארי, איתן ומיכאל.

הבנות ששולטות בטבלה

בקרב הבנות, יש מלכה אחת ששולטת ביד רמה: אביגיל. השם כובש את המקום הראשון, גם ברשימה הכללית וגם ברשימה היהודית. ברשימה הכללית מרים תופסת את המקום השני ואחריה ליבי, תמר ושרה. את העשירייה סוגרות ליה, יעל, אלה, אילה ונועה וגם אסתר.

נראה שהפופולריות של השמות האהובים עלינו רק ממשיכה לעלות. ומה אצלכם, איזה שם מועדף עליכם לשנה החדשה?