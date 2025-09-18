סערת חוק הגיוס: זה כבר הפך לריטואל קבוע בימי חמישי האחרונים – גם הערב צפויה להתקיים הפגנת חרדים קיצונים נגד הגיוס לצה"ל.
מדוברות המשטרה נמסר כי היא נערכת לשינוי בהסדרי התנועה- כביש 4 בשל צפי להפגנה היום לקראת השעה 16:00:
▪כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות בשני הכיוונים.
▪ היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.
שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי.
אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו.
