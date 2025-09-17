הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרסמה היום (רביעי) את הנתונים לרגל השנה החדשה. על פי הנתונים, אוכלוסיית ישראל מונה יותר מ-10 מיליון נפש.
אוכלוסיית הישראלים נאמדה בכ-9.811 מיליון נפש. יהודים ואחרים – כ-7.707 מיליון תושבים (78.6% מכלל אוכלוסיית הישראלים). ערבים – כ-2.104 מיליון תושבים (21.4% מכלל אוכלוסיית הישראלים). אוכלוסיית הזרים נאמדה בכ-260.9 אלף תושבים
שיעור הגידול השנתי של אוכלוסיית הישראלים – 1.2% (לעומת 1.6% בשנת 2023).
עלייה והגירה
ב-2024 היגרו מהארץ יותר ישראלים ממספר העולים. הגירה של ישראלים לחו"ל, יצאו מישראל – 82.8 אלף (לעומת 55.3 אלף בשנת 2023), חזרו לישראל – 24.2 אלף (לעומת 27.8 אלף בשנת 2023).
דת
בקרב בני 20 ומעלה, 42.7% הגדירו את עצמם לא דתיים או חילונים. 21.5% הגדירו את עצמם מסורתיים או לא כל כך דתיים ו-12% דתיים. 11.4% הגדירו את עצמם חרדים.
הגירה של ישראלים לחו"ל
משפט
עומדים לדין במשפטים פליליים (2023) 25.6 אלף מורשעים בדין (2023) 89.8%.
רמת חיים
62.7% ממשקי הבית מתגוררים בדירה בבעלותם, 34% מהם שילמו משכנתאות. ההכנסה הכספית ברוטו לחודש של משקי הבית עומדת על 22,013 שקל, כשההכנסה נטו היא 18,237 שקל בממוצע. ההוצאה הכספית לחודש עומדת על 14,526 שקל.
בריאות
תוחלת החיים של גברים בישראל עומדת על 81.4 שנים, ותוחלת החיים של נשים – 85.5. בשנה החולפת נפטרו 51,881 בני אדם, כשכמעט רבע ממקרי המוות נבעו מסרטן.
מתנאל
השנה גם היה מספר שיא של יורדים 84000 לעומת 32000 עולים בלבד. רמת החיים נסוגה 4 שנים אחורה. ממשלת חורבן הבית.13:30 17.09.2025
