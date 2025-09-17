בקרב בני 20 ומעלה, 42.7% הגדירו את עצמם לא דתיים או חילונים. 21.5% הגדירו את עצמם מסורתיים או לא כל כך דתיים ו-12% דתיים. 11.4% הגדירו את עצמם חרדים.