מקור בארגון הטרור חמאס אמר היום (רביעי) בערוץ "אל-ערביה" כי הארגון העביר חטופים חיים למקומות אחרים בעיר עזה, בה ישראל פועלת כעת.

נזכיר כי אמש, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לדיווחים על העברת החטופים בעזה מחוץ למנהרות, כששלח איום נוסף לחמאס וקרא להם לשחרר את כל החטופים באופן מיידי. טראמפ אמר כי "חמאס יהיה בצרות גדולות אם הוא ישתמש בחטופים כמגן אנושי".

כזכור, אמש דווח כי חמאס נערך לתחילת התמרון הקרקעי של צה"ל בעיר עזה – והעביר חלק מהחטופים אל מעל הקרקע כדי להקשות על הצעדים הישראלים. על פי הדיווח, שמבוסס על דבריהם של גורמים פלסטיניים ברצועה, חלק מהחטופים שהועברו למעל הקרקע מוחזקים בבתים, וחלק באוהלים.

בהמשך היום טראמפ עצמו הגיב ואמר כי "קראתי דיווחים שחמאס העביר את החטופים מעל הקרקע ומשתמש בהם כמגן אנושי. אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת". לדבריו, "זו זוועה אנושית, כמותה מעטים ראו בעבר. אל תתנו לזה לקרות, אחרת 'הכול פתוח'. שחררו את כל החטופים עכשיו".