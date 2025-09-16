השירות המטאורולוגי הישראלי פרסם את רשימת שמות אירועי מזג האוויר המשמעותיים לעונת 2025–2026. השמות נבחרו בעקבות שיתוף פעולה עם הציבור, וגם בהתחשבות בשותפים מיוון וקפריסין. בחלק מהמקרים שונו השמות בעקבות בקשות מצד המדינות השותפות.
הרשימה, שנכנסת לתוקף כבר החודש, תכלול שמות לאירועי מזג אוויר קיצוניים שיש להם פוטנציאל להשפיע באופן רחב על חיי אדם או על תשתיות. השמות יינתנו על פי סדר האותיות ברשימה. בשנתיים האחרונות, כמעט לא היה צורך במתן שמות, ולכן נראה שהתופעה די נדירה. בשנה שעברה לדוגמה, השתמשו רק בשם השלישי ברשימה, קוראל.
השירות המטאורולוגי מבהיר שאין קשר הכרחי בין כמות הגשם שתהיה בחורף לבין הסיכוי להתרחשות של אירועי קיצון. גם בשנים שחונות עשויים להיות גלי חום או קור חריגים, או אובך כבד. מתן שם לאירוע נחשב להכרזה על חומרה גבוהה ועל פוטנציאל לנזק נרחב. ההכרזה נועדה לאפשר לרשויות וגם לציבור להיערך מראש ולהפחית את הסיכונים.
