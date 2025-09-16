בביקור עם יוסי דגן בפדואל, שר המשפטים יריב לוין קרא להחלת ריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון והזהיר מפני "שגיאה היסטורית"

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין סייר בשומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן, וקרא להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון תוך דחיית רעיון החלת ריבונות רק על גושי התיישבות. לביקור, שנערך ב"מרפסת של המדינה" ביישוב פדואל, הצטרף דגן והשתתף בכנס ריבונות מקומי.

השר לוין הדגיש כי יש לנצל את ההזדמנות הפוליטית והמשפטית למהלך רחב היקף. לדבריו: "לפני חמש שנים נפגשנו בוושינגטון עם הנשיא טראמפ, והנחנו שם את היסודות למהלך שעד לפני כמה שנים היה נראה חסר סיכוי. יש פה חזון אמיתי שאנחנו האמנו בו לאורך כל הדרך והיינו מאוד קרובים לצעד מאוד משמעותי. ההזדמנות הזאת לא נוצלה עד תום, ואסור שזה יקרה עוד פעם. יש לנו הזדמנות שלא תחזור להגיע למהלך רחב של החלת ריבונות".

עוד אמר לוין: "המהלך הזה, יש לומר, הוא עשיית צדק היסטורי, זאת החובה שלנו לממש אותה. אנחנו צריכים לעשות את זה גם בצורה משפטית על ידי החלת הריבונות. אני גם חושב שזאת התשובה הטובה ביותר למעשה הטבח הנוראי, כי מה שהצד הערבי מבין יותר מכל זה ערך הקרקע. מי שרצה באמצעות הטבח הזה לגרש אותנו, לפגוע בנו ולטעת בנו חולשה, אנחנו צריכים היום לתת לו את התשובה הטובה ביותר. לא רק שאנחנו נאחזים בארץ, אנחנו מעמיקים את האחיזה שלנו בארץ ומחילים ריבונות על כל חלק שאנחנו יכולים בשלב זה".

יוסי דגן מצדו שב ותקף את רעיונות גושי ההתיישבות: "תוכנית גושי ההתיישבות היא למעשה מפה של מדינת טרור בלב הארץ… היישובים של השומרון שומרים על קיומה של מדינת ישראל, ולא רק בתאוריה. אם אין כאן יהודים יהיה משהו אחר. ההוכחה היא מה שקרה ברצועת עזה. יחד נביא ריבונות בע"ה".

כזכור, בשבועות האחרונים דגן מארח את רוב שרי ישראל, לצד דיפלומטים זרים במאבק על הריבונות, כל זאת לוין בשומרון: "גושי ההתיישבות – מתכון למדינת טרור, ריבונות מלאה עכשיו"בצל הדיונים הגוברים בישראל על החלת ריבונות ביהודה ושומרון, כתגובה אפשרית להכרה המתקרבת של מדינות אירופאיות – ובראשן צרפת – במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם הקרובה.