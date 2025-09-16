עוד אירוע חמור באיו"ש. כוחות צה"ל איתרו בשבוע שעבר רקטה מאולתרת במרחב כפר ניעמה מזרחית למודיעין עילית כ-7 קילומטרים מהעיר מודיעין. מבדיקת הפריט נמצא כי הרקטה ללא ראש קרב וללא חומר נפץ תקני.
מדובר ברקטה מאולתרת, שכנראה הייתה בשלבים הראשונים של הייצור. הפריט נמצא בחקירת חבלני מג״ב איו״ש לצד ניהול מאמץ מבצעי ומודיעיני לסיכול התשתית.
יש לציין כי לא מדובר בפעם הראשונה שאותרה רקטה במרחב איו״ש. עם זאת בפעמים הקודמות שבהן נורו רקטות מג'נין, צה"ל פעל וחיסל את תשתית הטרור שהפעילה אותן והביאה לחיסול התשתית שייצרה אותן.
בצה"ל מציינים כי במהלך השנה האחרונה מעל ל-1,000 פרטי אמל"ח נתפסו ולמעלה מ-30 מחרטות הושמדו.
לפני כחודש נתפס בגוש עציון רקטה מפלסטיק, ללא חומר נפץ, שדימתה ירי לעבר מגדל עוז.
