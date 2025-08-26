הפרסומים על טיל שכוון לעבר הישוב מגדל עוז בגוש עציון התבררו כסוג של הטרלה. צינור פלסטיק שחובר אליו פרופלור, ללא חומר נפץ

בצה"ל אומרים כי הפרסומים על ה״טיל״ שנתפס בגוש עציון וכוון למגדל עוז הם פייק ניוז מוחלט.

"מדובר באירוע הטרדה, חתיכת צינור מפלסטיק שהדביקו לו פרופלור ולא היה בו חומר נפץ כלל. בוצע עליו פיצוץ מבוקר מרחוק", אומר לסרוגים גורם באוגדת יהודה ושומרון.

מהמשטרה נמסר: "לאח שהתקבל מידע בתחנת עציון מרחב יהודה של מחוז ש"י, בדבר חפץ חשוד בצורת טיל אשר כוון לכיוון אזור התעשייה מגדל עוז. בלשי תחנת עציון יחד עם כוחות צה"ל, פעלו בנחישות ובמקצועיות וביצעו סריקות יסודיות בשטח.

במהלך הפעילות אותר החפץ ובזירה פעל חבלן משטרתי אשר נטרל אותו באמצעות פיצוץ מבוקר, מבלי שנגרם נזק או נפגעים. בזכות ערנותם ומקצועיותם של השוטרים, נמנע אירוע חמור שעלול היה לפגוע בביטחון הציבור. בהנחיית החבלן, עם אור ראשון יימשכו הסריקות לאיסוף שרידים ובדיקת הזירה".

נזכיר כי לפני כשנתיים נורו מספר רקטות לעבר ישובים בגזרה אחרת – בצפון השומרון, רקטות שיוצרו בצורה עצמאית על ידי מחבלים באזור ג'נין. צה"ל יצא אז למבצע בית וגן, ופעל מאז ביסודיות בשטח וחיסל את כל התשתית שעסקה בייצור הרקטות.