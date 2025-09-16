פינג פונג: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכחיש כי ראש הממשלה נתניהו עדכן אותו קודם התקיפה בקטאר. זאת לאחר שהבית הלבן הודה בשבוע שעבר, כי נתניהו עדכן את טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הכחיש היום (שלישי) כי ראש הממשלה נתניהו עדכן אותו טרם התקיפה בקטאר, זאת בניגוד לדיווח של ברק רביד שטען כי נתניהו עשה זאת.

על פי הדיווח של רביד, נתניהו שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ ביום שלישי שעבר אחר הצהריים, זמן קצר לפני התקיפה נגד מנהיגי חמאס בקטאר, ועדכן אותו על המתקפה המתוכננת.

נזכיר כי שעות אחרי התקיפה הישראלית נגד מפקדת חמאס בדוחא, בבית הלבן אמרו כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכן עם אמיר קטאר – והתחייב בפניו כי "תקיפות כאלה לא יקרו שוב".

"ישראל עדכנה את ממשל טראמפ על המתקפה הצפויה נגד חמאס בדוחא, בירת קטאר. מדובר בתקיפה חד-צדדית נגד בת ברית קרובה של ארה"ב, שעובדת קשה לצידנו כדי לקדם את השלום – והמתקפה הזו לא מקדמת את המטרות של ישראל או של ארה"ב" אמרה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט. "עם זאת, חיסול בכירי חמאס – שהרוויחו מסבלם של כל אלה שגרים ברצועת עזה – הוא צעד מבורך".

כעת כאמור, טראמפ חוזר בו.

לוויט אישרה את הדיווח שפורסם ב"וול סטריט ג'ורנל, לפיו ארה"ב עדכנה את ממשלת קטאר לפני התקיפה. "הנשיא טראמפ הורה לשליח וויטקוף להודיע מיד לקטארים על המתקפה המתקרבת – והוא עשה זאת" אמרה. "טראמפ רוצה שכל החטופים ישוחררו, שגופות החטופים יובאו לקבורה, ושהמלחמה הזו תסתיים – עכשיו. אחרי המתקפה הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, שאמר לטראמפ שהוא מעוניין בשלום".

"הנשיא טראמפ מאמין שהאירוע המצער הזה יכול לקדם הזדמנות לשלום" סיכמה הדוברת. "טראמפ שוחח גם עם אמיר קטאר, והוא הבטיח לו כי תקיפות כאלה לא יקרו שוב בעתיד בארצם".