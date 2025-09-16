"סיפור פשוט" של ש"י עגנון חוזר לבמה – תיאטרון החאן מציג עיבוד חדש לרומן הקלאסי, לציון 90 שנה לפרסומו. סיפור על אהבה, נורמות חברתיות ודמויות עגנוניות שובות לב

"סיפור פשוט", אחת היצירות המפורסמות והאהובות ביותר של חתן פרס נובל ש"י עגנון, זוכה לראשונה לעיבוד תיאטרוני בתיאטרון החאן הירושלמי. ההפקה החדשה מציינת 90 שנה לפרסום המהדורה הראשונה של הרומן, ומעניקה לו פרשנות עדכנית ונוגעת ללב.

מה עומד במרכז הסיפור?

העלילה מתמקדת בהירשל הורביץ, בן למשפחה עשירה, שמתאהב בבלומה נאכט – יתומה ענייה העובדת בבית משפחתו. אמו של הירשל מתנגדת לקשר ומשדכת אותו עם מינה העשירה. אך הירשל אינו מצליח להשתחרר מאהבתו הראשונה, אהבה שמייסרת אותו ומובילה אותו אל סף טירוף.

הדרמה נוגעת בלב הקונפליקט שבין אהבת אמת לנורמות חברתיות, בין רגש לבין מוסכמות, ובין שפיות לדיכוי נפשי – סוגיות שהן רלוונטיות גם לחיינו כיום.

פרשנות חדשה לספר מ-1935

הרומן, שנכתב בשנת 1935 ונחשב לאבן דרך בספרות העברית, מקבל בעיבוד זה התאמות לרוח הזמן. "עשה נכון הבמאי שהתאים את ההצגה לרוח הזמן. גם שינה ובצורה חכמה את סיומה", נכתב על ההפקה. השינוי מאפשר להפוך את הטקסט של עגנון מסיפור שנראה "פשוט" לסיפור שאינו כזה כלל.

הקשר למציאות ההיסטורית נשמר – חלק מהדמויות הם ציוניים החולמים לעלות לארץ ישראל, אחרים עוזבים לאמריקה, אך בהצגה זה מוגש באופן חי ורלוונטי יותר.

דרמה מאחורי הקלעים: ההצגה שהפתיעה וזכתה בפסטיבל

במה חיה, תפאורה ודמויות עגנוניות

הבמה מתמלאת בדמויות עגנוניות שובות לב, בליווי מוזיקה חיה ותפאורה סמלית – שני פודיומים, אחד המזכיר אדמה דחוסה והשני עשוי מקרשי עץ בלויים, יחד יוצרים דימוי של חדרי הלב.

המשחק משובח, בהשתתפות גל זק, ניצן לברטובסקי, אנה פוגטש, עירית פשטן וארז שפריר. הביקורות משבחות את התעוזה של תיאטרון החאן ואת הדרך בה הצליח להנגיש את הרומן הקלאסי לקהל של היום: "הצגה מעניינת מאד, מותאמת למציאות חיינו, משוחקת מעולה… ושאפו לתיאטרון החאן על התעוזה וההבאה לקשי הבמה בצורה חכמה."