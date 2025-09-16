לאחר שבג"ץ פסק נגד תוספת מטכ"ל, ראש אכ״א, האלוף דדו-בר כליפא מסר: "צה"ל ימשיך לפעול להסדרת המתווה המוסכם בנוגע לתשלום השלמת תקופות השירות בחקיקה"

ראש אכ״א, האלוף דדו-בר כליפא, התייחס היום (שלישי) בנוגע לפסיקת בג״ץ נגד תוספת המטכ"ל. "צה"ל, בשיתוף משרדי הממשלה, ימשיך לפעול להסדרת המתווה המוסכם בנוגע לתשלום השלמת תקופות השירות בחקיקה", אמר.

עוד הוא הוסיף: "ביום רביעי הקרוב, ה17- בספטמבר 2025, עתיד להתקיים דיון נוסף לשם קידום הצעת החוק בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, המצויה בשלב מתקדם בדיונה. לא ניתן יד לפגיעה כזו במשרתי צה״ל בכלל ובטח לא בעת מלחמה. נמשיך ונפעל על מנת להביא להסדרת הנושא בחקיקה בהקדם האפשרי."

נזכיר כי אמש פרסמנו כי לאחר שנים של דיונים מאז חשיפת התוספת החריגה לשכרם של אנשי הקבע בצה"ל, בית המשפט העליון פסק היום כי תוספת הרמטכ"ל לשכר הקבע איננה חוקית. ההכרעה הגיעה לאחר הליך ממושך שהעסיק את בתי המשפט ואת הגופים הממשלתיים המעורבים במשך שנים.

בית המשפט העליון קבע פה אחד כי סמכות הרמטכ"ל להעניק לפורשי צה"ל את רכיב הפנסיה המכונה "הגדלות הרמטכ"ל" הופעלה שלא כדין. ההגדלות ניתנו לרוב המוחלט של הפורשים משירות קבע, בניגוד לברירת המחדל שנקבעה על ידי המחוקק.

עוד באותו נושא הרמז ההזוי של שופטת בג"ץ: האם העליון יעצור את כיבוש עזה? 20:33 | חדשות סרוגים 17 0 😀 👏

עוד נקבע כי נוהל הרמטכ"ל, שמכוחו ניתנו ההגדלות, חורג מהוראות החוק המסמיך, ולכן דינו בטלות. עם זאת, בית המשפט ציין כי פסק הדין לא ישפיע על תנאי הפנסיה של גמלאים שכבר פרשו, ולא תוטל עליהם חובת השבה ביחס לכספים שכבר קיבלו.

בנוסף, נקבע כי תוקפו של פסק הדין יושהה עד לסוף שנת 2025, במטרה לאפשר לממשלה ולכנסת להסדיר את הסוגיה בחקיקה ראשית, כפי שהובהר לאורך השנים על ידי נציגי המדינה.