ראש אכ״א, האלוף דדו-בר כליפא, התייחס היום (שלישי) בנוגע לפסיקת בג״ץ נגד תוספת המטכ"ל. "צה"ל, בשיתוף משרדי הממשלה, ימשיך לפעול להסדרת המתווה המוסכם בנוגע לתשלום השלמת תקופות השירות בחקיקה", אמר.
עוד הוא הוסיף: "ביום רביעי הקרוב, ה17- בספטמבר 2025, עתיד להתקיים דיון נוסף לשם קידום הצעת החוק בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, המצויה בשלב מתקדם בדיונה. לא ניתן יד לפגיעה כזו במשרתי צה״ל בכלל ובטח לא בעת מלחמה. נמשיך ונפעל על מנת להביא להסדרת הנושא בחקיקה בהקדם האפשרי."
נזכיר כי אמש פרסמנו כי לאחר שנים של דיונים מאז חשיפת התוספת החריגה לשכרם של אנשי הקבע בצה"ל, בית המשפט העליון פסק היום כי תוספת הרמטכ"ל לשכר הקבע איננה חוקית. ההכרעה הגיעה לאחר הליך ממושך שהעסיק את בתי המשפט ואת הגופים הממשלתיים המעורבים במשך שנים.
בית המשפט העליון קבע פה אחד כי סמכות הרמטכ"ל להעניק לפורשי צה"ל את רכיב הפנסיה המכונה "הגדלות הרמטכ"ל" הופעלה שלא כדין. ההגדלות ניתנו לרוב המוחלט של הפורשים משירות קבע, בניגוד לברירת המחדל שנקבעה על ידי המחוקק.
עוד נקבע כי נוהל הרמטכ"ל, שמכוחו ניתנו ההגדלות, חורג מהוראות החוק המסמיך, ולכן דינו בטלות. עם זאת, בית המשפט ציין כי פסק הדין לא ישפיע על תנאי הפנסיה של גמלאים שכבר פרשו, ולא תוטל עליהם חובת השבה ביחס לכספים שכבר קיבלו.
בנוסף, נקבע כי תוקפו של פסק הדין יושהה עד לסוף שנת 2025, במטרה לאפשר לממשלה ולכנסת להסדיר את הסוגיה בחקיקה ראשית, כפי שהובהר לאורך השנים על ידי נציגי המדינה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
נתניהו שנלחם על קיומה של המדינה יום ולילה מקבל רק 46 אלף, ושופטי בגץ הפועלים נגד המדינה ועם שפע זמן פנוי מקבלים כל אחד 80-120 שקל בחודש!!!!
נתניהו הנלחם יום ולילה על קיומה של המדינה מרוויח 46 אלף שקל ברוטו בלבד, ושופטי בגץ הפוסט ציוניים הפועלים נגד קיומה של המדינה ומקדמים את מדינת כל אזרחיה ועם שפע...
נתניהו הנלחם יום ולילה על קיומה של המדינה מרוויח 46 אלף שקל ברוטו בלבד, ושופטי בגץ הפוסט ציוניים הפועלים נגד קיומה של המדינה ומקדמים את מדינת כל אזרחיה ועם שפע זמןפנוי מקבל ים כל אחד לא פחות מ 80-120 שקל בחודש!המשך 08:46 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתניהו שנלחם על קיומה של המדינה יום ולילה מקבל רק 46 אלף, ושופטי בגץ הפועלים נגד המדינה ועם שפע זמן פנוי מקבלים כל אחד 80-120 שקל בחודש!!!!
נתניהו הנלחם יום ולילה על קיומה של המדינה מרוויח 46 אלף שקל ברוטו בלבד, ושופטי בגץ הפוסט ציוניים הפועלים נגד קיומה של המדינה ומקדמים את מדינת כל אזרחיה ועם שפע...
נתניהו הנלחם יום ולילה על קיומה של המדינה מרוויח 46 אלף שקל ברוטו בלבד, ושופטי בגץ הפוסט ציוניים הפועלים נגד קיומה של המדינה ומקדמים את מדינת כל אזרחיה ועם שפע זמןפנוי מקבל ים כל אחד לא פחות מ 80-120 שקל בחודש!המשך 08:46 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר