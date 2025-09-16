על רקע התקיפות העצימות של חיל האוויר הלילה ברחבי העיר עזה, משפחות החטופים הפגינו מול מעון ראש הממשלה נתניהו בקריאה לעצור את המערכה.
במהלך ההפגנה קראה עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר לשוטרים: "כל איש ביטחון שיתקרב אלינו צריך לקחת בחשבון שנצית את עצמנו. אני אשרוף את עצמי".
צנגאוקר קראה לעבר מעון ראש הממשלה: "שרה, בואי תצאי ותגידי לי מה הבטחת לי. יש כאן עוד אבות ואמהות, בואי תצאי ותגידי איך שיקרת לי בפנים ואמרת לי שאתם הולכים להביא הסכם ולהחזיר את כולם. בואי תצאי ותגידי לי איך שיקרת לי. את יודעת לפגוש משפחות בחדר סגור בלי תקשורת ובלי כלום ואת מוכרת להם זיבולי שכל. נגמר!".
ויקי כהן, אמו של החייל החטוף נמרוד כהן כתבה על רקע התקיפות: "ילד שלי, אני יודעת שההפצצות מסביב מרעידות את המנהרה שאתה נמצא בה. הלוואי והייתי יכולה לבקש שתשמור על עצמך, אבל שנינו יודעים, שזה לא בשליטתך. אני שולחת לך חיזוקים ומבקשת ממך: תהיה חזק. אל תישבר".
במטה משפחות החטופים פרסמו הודעה לפיה "משפחות החטופים מקבלות בחרדה גדולה את הדיווחים על הפעולה העצימה שהחלה הערב בעיר עזה. הלילה ה-710 עלול להיות הלילה האחרון בחיי החטופים ששורדים בקושי רב והלילה האחרון של היכולת לאתר ולהשיב את החללים לקבורה ראויה."
"מספר רב של חטופים נמצאים בעיר עזה, רה"מ בוחר להקריב אותם במודע על מזבח שיקולים פוליטיים מתוך הימנעות מוחלטת מעמדת הרמטכ"ל וגורמי הביטחון".
רון
רון
מטה קפלן בראשות הרלביסט הקיצוני ליאור חורב07:44 16.09.2025
בשירות חמאס!!נתניהו שהציל את רוב החטופים-מעל 200-בלחץ על חמאס, ממשיך בלחץ כשחמאס מסרב לשחרר את השאר כי הם ביטוח החיים שלו!!
בשירות חמאס!!נתניהו שהציל את רוב החטופים-מעל 200-בלחץ על חמאס, ממשיך בלחץ כשחמאס מסרב לשחרר את השאר כי הם ביטוח החיים שלו!07:33 16.09.2025
יהודי
יהודי
הגיע הזמן שתציתו את עצמכן. באו ונראה עד כמה אתם נחושים להרוס את המדינה.07:52 16.09.2025
שפוי
הוא עשה ועושה כל מה שניתן להחזיר את השבויים. עם כל הכאב, יש כאן עם חפץ חיים שרוצה לחיות ולא לחוות ולו ב 1% את ה- 7.10.23 והדרך היא למחוק...
שפוי
הוא עשה ועושה כל מה שניתן להחזיר את השבויים. עם כל הכאב, יש כאן עם חפץ חיים שרוצה לחיות ולא לחוות ולו ב 1% את ה- 7.10.23 והדרך היא למחוק את עזה. מדינה חפצת חיים צריכה לשלם גם מחירים כואבים (ולכל הצבועים שהחטופים לא בראש מעיינם אלא ראשו של נתניהו, יש לנו מספיק מבחוץ לא צריכים את ההרס והארס שאתה עושים)המשך 07:51 16.09.2025
יוסף
יוסף
מסכנה07:49 16.09.2025
בשירות חמאס!!נתניהו שהציל את רוב החטופים-מעל 200-בלחץ על חמאס, ממשיך בלחץ כשחמאס מסרב לשחרר את השאר כי הם ביטוח החיים שלו!07:33 16.09.2025
