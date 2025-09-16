במהלך הפגנה שנערכה סמוך למעונו של ראש הממשלה קראו משפחות החטופים לעצור את התקיפות בעיר עזה | צנגאוקר: "שרה, בואי תצאי ותגידי מה הבטחת לי"

על רקע התקיפות העצימות של חיל האוויר הלילה ברחבי העיר עזה, משפחות החטופים הפגינו מול מעון ראש הממשלה נתניהו בקריאה לעצור את המערכה.

במהלך ההפגנה קראה עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר לשוטרים: "כל איש ביטחון שיתקרב אלינו צריך לקחת בחשבון שנצית את עצמנו. אני אשרוף את עצמי".

צנגאוקר קראה לעבר מעון ראש הממשלה: "שרה, בואי תצאי ותגידי לי מה הבטחת לי. יש כאן עוד אבות ואמהות, בואי תצאי ותגידי איך שיקרת לי בפנים ואמרת לי שאתם הולכים להביא הסכם ולהחזיר את כולם. בואי תצאי ותגידי לי איך שיקרת לי. את יודעת לפגוש משפחות בחדר סגור בלי תקשורת ובלי כלום ואת מוכרת להם זיבולי שכל. נגמר!".

ויקי כהן, אמו של החייל החטוף נמרוד כהן כתבה על רקע התקיפות: "ילד שלי, אני יודעת שההפצצות מסביב מרעידות את המנהרה שאתה נמצא בה. הלוואי והייתי יכולה לבקש שתשמור על עצמך, אבל שנינו יודעים, שזה לא בשליטתך. אני שולחת לך חיזוקים ומבקשת ממך: תהיה חזק. אל תישבר".

עוד באותו נושא טראמפ לחמאס: החטופים ישמשו מגן אנושי? הכול פתוח 06:38 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

במטה משפחות החטופים פרסמו הודעה לפיה "משפחות החטופים מקבלות בחרדה גדולה את הדיווחים על הפעולה העצימה שהחלה הערב בעיר עזה. הלילה ה-710 עלול להיות הלילה האחרון בחיי החטופים ששורדים בקושי רב והלילה האחרון של היכולת לאתר ולהשיב את החללים לקבורה ראויה."

"מספר רב של חטופים נמצאים בעיר עזה, רה"מ בוחר להקריב אותם במודע על מזבח שיקולים פוליטיים מתוך הימנעות מוחלטת מעמדת הרמטכ"ל וגורמי הביטחון".