שר הביטחון התייחס לתקיפות העצימות של חיל האוויר ברחבי העיר עזה הלילה, זאת כהכנה לקראת הכניסה הקרקעית | "לא נרפה עד להשלמת המשימה"

ההכנות למרכבות גדעון ב'. חיל האוויר תקף הלילה עשרות יעדים ברחבי העיר עזה, זאת כהכנות לקראת הכניסה הקרקעית לעיר במסגרת השמדת ארגון הטרור חמאס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ הבוקר: "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה."

התקיפות שהתרחשו הלילה התמקדו בעיקר בצפון-מערב העיר כאשר בישראל מכנים אותם כתקיפות עצימות ומשמעותיות. ברצועת עזה מדווחים הפלסטינים על הרוגים ופצועים רבים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ הלילה ואיים על חמאס: "קראתי דיווחים שחמאס העביר את החטופים מעל הקרקע ומשתמש בהם כמגן אנושי" כתב טראמפ. "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת."

עוד באותו נושא

"זו זוועה אנושית, כמותה מעטים ראו בעבר. אל תתנו לזה לקרות, אחרת 'הכול פתוח'. שחררו את כל החטופים עכשיו".

ראש הממשלה נתניהו הגיב לדבריו של טראמפ ושיבח את הנשיא: "תודה לך הנשיא טראמפ על תמיכתך הבלתי מתפשרת במאבק ישראל בחמאס ובשחרור כל החטופים שלנו".