הנשיא איים על חמאס והודיע כי הוא מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם ישתמשו בחטופים כמגן אנושי במלחמה

על רקע התעצמות התקיפות וההכנות לכניסה קרקעית לעיר עזה, איים הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו על חמאס.

"קראתי דיווחים שחמאס העביר את החטופים מעל הקרקע ומשתמש בהם כמגן אנושי" כתב טראמפ. "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת."

"זו זוועה אנושית, כמותה מעטים ראו בעבר. אל תתנו לזה לקרות, אחרת 'הכול פתוח'. שחררו את כל החטופים עכשיו".

במהלך הלילה נשמעו הדי פיצוצים רבים ברחבי הארץ מתקיפות חיל האוויר ברצועת עזה כחלק מההיערכות לכניסה קרקעית ופתיחת מבצע מרכבות גדעון ב'.

כפי שפרסמנו אמש בסרוגים, לפי תוכנית צה"ל שפועלת כבר מזה שלושה שבועות במקביל לשינוע האוכלוסייה מופעל חיל האוויר וחיל ההנדסה כדי להקריס בניינים כשכוחות החיר והשריון פועלים מסביב לעיר כדי להכין את התשתית והקרקע לכניסה מהירה וחלקה.

עוד באותו נושא תמונת המצב: כך צה"ל נערך לפעולה בעיר עזה

לפי ראיית הצבא ובראשה הרמטכ"ל התוכנית תהיה עצימה אך ידרש זמן כדי להביא להביא את הכוחות לכל הנקודות בכל רחבי העיר עזה ובנותיה זאת כדי לא לסכן הן את החיילים ולא בוודאי את החטופים.

כך לכל צוות שיפעל באזור עזה יתלווה אליו כוח מילואים שקשור ליחידת השבויים והנעדרים( השו"ן) כדי לוודא שלא יפגעו בחטופים. נציין שרק אמש ציין הרמטכ"ל שהחמאס הוכרע וכי הפעולות שנעשות עכשיו הם כדי להשלים את הפעילות בשטח. הימים הבאים יראו לנו את הכיוון.