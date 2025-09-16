על רקע התעצמות התקיפות וההכנות לכניסה קרקעית לעיר עזה, איים הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו על חמאס.
"קראתי דיווחים שחמאס העביר את החטופים מעל הקרקע ומשתמש בהם כמגן אנושי" כתב טראמפ. "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת."
"זו זוועה אנושית, כמותה מעטים ראו בעבר. אל תתנו לזה לקרות, אחרת 'הכול פתוח'. שחררו את כל החטופים עכשיו".
במהלך הלילה נשמעו הדי פיצוצים רבים ברחבי הארץ מתקיפות חיל האוויר ברצועת עזה כחלק מההיערכות לכניסה קרקעית ופתיחת מבצע מרכבות גדעון ב'.
כפי שפרסמנו אמש בסרוגים, לפי תוכנית צה"ל שפועלת כבר מזה שלושה שבועות במקביל לשינוע האוכלוסייה מופעל חיל האוויר וחיל ההנדסה כדי להקריס בניינים כשכוחות החיר והשריון פועלים מסביב לעיר כדי להכין את התשתית והקרקע לכניסה מהירה וחלקה.
לפי ראיית הצבא ובראשה הרמטכ"ל התוכנית תהיה עצימה אך ידרש זמן כדי להביא להביא את הכוחות לכל הנקודות בכל רחבי העיר עזה ובנותיה זאת כדי לא לסכן הן את החיילים ולא בוודאי את החטופים.
כך לכל צוות שיפעל באזור עזה יתלווה אליו כוח מילואים שקשור ליחידת השבויים והנעדרים( השו"ן) כדי לוודא שלא יפגעו בחטופים. נציין שרק אמש ציין הרמטכ"ל שהחמאס הוכרע וכי הפעולות שנעשות עכשיו הם כדי להשלים את הפעילות בשטח. הימים הבאים יראו לנו את הכיוון.
אתונה וספרטה על סטרואידים... בידוד בינלאומי מוחלט... ואחרי שנתיים אנחנו כפסע .... מחורבן מוחלט ...
כאילו שהחמאס מתרגש מהצהרות של טראמפ או של כץ ונתניהו ... החמאס במחילות שלו רק מחכים לברווזים במטווח , ולבשר התותחים הטרי שממשלת השמד תספק להם ... כל תמונה של...
כאילו שהחמאס מתרגש מהצהרות של טראמפ או של כץ ונתניהו ... החמאס במחילות שלו רק מחכים לברווזים במטווח , ולבשר התותחים הטרי שממשלת השמד תספק להם ... כל תמונה של הרס מעזה רק מחזקת אותו , לא אכפת לו מהאזרחים של עזה , אז נראה לכם שאכפת לחמאס מהחטופים ? ובנתיים הוא קוצר את פירות הבידוד הבינלאומי שישראל הגיעה אליו , וכמובן חוגג את הנצחון הדיפלומטי שלו , 142 מדינות מכירות במדינה פלסטינית, ישראל הפכה לנבל של העולם , אזרחיה הפכו בלתי רצויים בכל יעד תיירותי , וצעירים ששרתו בעזה חשופים למעצרים בלתי צפויים ....המשך 07:23 16.09.2025
