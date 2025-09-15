מרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקאי, שוחח עם משפחות החטופים במהלך ביקורו בישראל והדגיש כי ארה"ב עדיין פועלת לקידום עסקה לשחרורם. הוא ציין שמדובר בתהליך מורכב וכי חמאס מנסה להמשיך להחזיק חטופים.

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, שוחח עם משפחות החטופים כחלק מביקורו בארץ. רוביו התחייב כי ארה"ב עדיין עובדת על עסקה, אך הסביר כי חמאס ינסה להשאיר חטופים בידיו בכל מקרה.

בפגישה שנערכה במהלך ביקורו של רוביו בישראל, הוא הבהיר למשפחות כי מדובר בעסקה מורכבת שדורשת מאמצים מתמשכים. "אנחנו יודעים שחמאס תמיד ינסה להשאיר אצלו חטופים. זה הולך להיות מורכב", אמר. "אנחנו מנסים להחזיר את כולם לשולחן הדיונים – גם את ישראל וגם את חמאס".

רוביו הפנה במהלך השיחה אצבע מאשימה כלפי חמאס, והסביר למשפחות החטופים שישראל היא לא הבעיה, מכיוון שחמאס מתעקש בעמדתו ובניסיונותיו לשמור בידיו חטופים, שאיפשרו את המשך קיומו של הארגון.