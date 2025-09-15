לאחר שראש ממשלת בריטניה קרא למפגינים אנטי-ישראלים לשבש את מירוץ האופניים הבינלאומי לא וואלטה אספניה, ארגון האופניים הבינלאומי יצא בחריפות נגד הממשלה, ומטילים ספק ביכולתם לארח אירועים נוספים

איגוד האופניים הבינלאומי, יצא בהודעה רשמית וחריפה כנגד ראש הממשלה וממשלת ספרד כולה, בעקבות קריאותיהם לשבש את הקבוצה הישראלית.

ארגון הרכיבה העולמי יוצא בחריפות כנגד ממשלת ספרד, וראש הממשלה פדרו סאנצ'ז. לאחר שקראו לשבש את יכולת של נבחרת ספרד להתחרות במירוץ האופניים השנתי "לה-וואלטה אספניה" וגרמו לסיומו המוקדם בעקבות פרעות אנטי-ישראליות על המסלול.

בהודעה רשמית שפורסמה על ידי הארגון נמסר: "התנהלות ממשלת ספרד לא מתקבלת על הדעת, לא ניתן לעבור על אירוע המירוץ לסדר היום. יכולתה של ספרד לארח אירועים כאלה בעתיד מוטלת כעת בספק משמעותי".

בארגון הוסיפו וקבעו: "אנחנו רואים בראש הממשלה וחבריי ממשלתו אחראים לאירועים הבזויים שהתרחשו".

באופוזיציה הביעו התנערות קשה מהתנהלות הממשלה, מפלגת הימים הגדולה בספרד הודיעה: "הממשלה הביאה עלינו חרפה בינלאומית חסרת תקדים, נתנו לאלימות ללכלך את הספורט ואת ספרד כולה. סאנצ'ז איבד כל רסן ועושה הכל להישאר בשלטון".