בית המשפט העליון פסק כי תוספת הרמטכ"ל לשכר הקבע אינה חוקית, אך הגמלאים שכבר פרשו לא ייפגעו; תוקף ההחלטה יושהה עד סוף 2025

לאחר שנים של דיונים מאז חשיפת התוספת החריגה לשכרם של אנשי הקבע בצה"ל, בית המשפט העליון פסק היום כי תוספת הרמטכ"ל לשכר הקבע איננה חוקית. ההכרעה הגיעה לאחר הליך ממושך שהעסיק את בתי המשפט ואת הגופים הממשלתיים המעורבים במשך שנים.

בית המשפט העליון קבע פה אחד כי סמכות הרמטכ"ל להעניק לפורשי צה"ל את רכיב הפנסיה המכונה "הגדלות הרמטכ"ל" הופעלה שלא כדין. ההגדלות ניתנו לרוב המוחלט של הפורשים משירות קבע, בניגוד לברירת המחדל שנקבעה על ידי המחוקק.

עוד נקבע כי נוהל הרמטכ"ל, שמכוחו ניתנו ההגדלות, חורג מהוראות החוק המסמיך, ולכן דינו בטלות. עם זאת, בית המשפט ציין כי פסק הדין לא ישפיע על תנאי הפנסיה של גמלאים שכבר פרשו, ולא תוטל עליהם חובת השבה ביחס לכספים שכבר קיבלו.

בנוסף, נקבע כי תוקפו של פסק הדין יושהה עד לסוף שנת 2025, במטרה לאפשר לממשלה ולכנסת להסדיר את הסוגיה בחקיקה ראשית, כפי שהובהר לאורך השנים על ידי נציגי המדינה.