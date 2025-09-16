"עצלן על הזמן" – סרט ילדים חדש וצבעוני על משפחה, אוכל ותחרות, עם 84 דקות של הומור והרפתקה לכל הגילאים. מתנה מושלמת לראש השנה

הסרט החדש "עצלן על הזמן" מביא למסך הגדול סיפור משפחתי צבעוני, מלא טעמים והומור. למרות שמדובר בעצלנים, החיה האמיתית והלא כל כך מוכרת, העלילה מתמקדת דווקא באוכל, בפודטראק ובמסורת משפחתית שנשמרת באהבה.

צפו בטריילר של הסרט – "עצלן על הזמן"

סיפור על משפחה, אוכל ותחרות

העלילה נפתחת כאשר ספר המתכונים המשפחתי הולך לאיבוד. בטעות – או שלא, הוא מגיע לידי המתחרים. מכאן מתגלגל סיפור על נאמנות למסורת, למשפחה ולחיים עצמם, בסרט שמצליח לשלב רגעים קומיים עם מסרים עמוקים.

פילמהאוס של אלן, שמוכר ביצירות הילדים המוצלחות שלו, מגיש גם הפעם עבודת מופת מותאמת לקהל הצעיר.

מה קורה בסרט?

עצלנית צעירה ומשפחתה עוברים לעיר הגדולה, שם הם פותחים עסק אוכל מהיר שמסעיר את התושבים. אך ההצלחה מושכת את תשומת ליבה של צ'יטה ערמומית, שמציתה תחרות מסחררת שתשנה את חייהם של העצלנים. האם המשפחה תצליח להסתגל לעולם מהיר ותחרותי כל כך? התשובה מחכה על המסך.

חוויה לכל המשפחה

עם 84 דקות של הנאה צבעונית ומצחיקה, הסרט מתאים לילדים מגיל 5 ומעלה. אבל לא רק – גם הצופים הבוגרים ימצאו בו חוויה מהנה. "עצלן על הזמן" הוא מתנה מושלמת לראש השנה – סרט לכל המשפחה שמצליח לשלב הרפתקה, הומור ומסרים על חשיבות המשפחה והמסורת.