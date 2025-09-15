הנשיא המצרי א-סיסי איים בפסגת החירום הקטארית כי הפעולות של ישראל עלולות להביא אל "קריסת הסכם השלום" בין המדינות

כחלק מפסגת המדינות הערביות והמוסלמיות בקטאר, לאחר התקיפה הישראלית בדוחא, נשיא מצרים משגר איום דרמטי לעבר ישראל.

הנשיא א-סיסי, נשא דברים יחד עם מנהיגים נוספים בפתיחת כנס החירום הערבי בדוחא, והודיע כי הזהיר בקולו את ישראל, מההשלכות של המשך הלחימה והפעולות כנגד מדינות ערביות וערעור יציבות האזור.

א-סיסי חשף כי הזהיר בקולו גורמים ישראלים כי: "האירועים העכשוויים והמשך הלחימה בחזיתות השונות, מעלים את הסיכון ומגבירים את הסיכוי כי הסכם השלום בין המדינות יקרוס".

הדברים נאמרו בפתיחת פסגת החירום הקטארית, לאחר התקיפה הישראלית בשטחה.

רבים במערב רואים בפסגה, כמו גם בדבריו של הנשיא, יותר רהב מכל דבר אחר. שכן רק לאחרונה חתמה מצרים על עסקת ענק, בה החליטה לרכוש מישראל כמויות אדירות של גז בעשורים הקרובים, והפכה את ישראל לאחת מספקיות האנרגיה הגדולות של המדינה, דבר שמגביל מאוד את יכול הפעולה של מצרים כנגד ישראל בכל תרחיש.