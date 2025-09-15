כחלק מפסגת המדינות הערביות והמוסלמיות בקטאר, לאחר התקיפה הישראלית בדוחא, נשיא מצרים משגר איום דרמטי לעבר ישראל.
הנשיא א-סיסי, נשא דברים יחד עם מנהיגים נוספים בפתיחת כנס החירום הערבי בדוחא, והודיע כי הזהיר בקולו את ישראל, מההשלכות של המשך הלחימה והפעולות כנגד מדינות ערביות וערעור יציבות האזור.
א-סיסי חשף כי הזהיר בקולו גורמים ישראלים כי: "האירועים העכשוויים והמשך הלחימה בחזיתות השונות, מעלים את הסיכון ומגבירים את הסיכוי כי הסכם השלום בין המדינות יקרוס".
הדברים נאמרו בפתיחת פסגת החירום הקטארית, לאחר התקיפה הישראלית בשטחה.
רבים במערב רואים בפסגה, כמו גם בדבריו של הנשיא, יותר רהב מכל דבר אחר. שכן רק לאחרונה חתמה מצרים על עסקת ענק, בה החליטה לרכוש מישראל כמויות אדירות של גז בעשורים הקרובים, והפכה את ישראל לאחת מספקיות האנרגיה הגדולות של המדינה, דבר שמגביל מאוד את יכול הפעולה של מצרים כנגד ישראל בכל תרחיש.
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
1 דיונים
דרמטי ועוד דרמטי
הכל דרמטי17:02 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
עזבו שטויות. כל האנטישמיות מסין ורוסיה. לתקוף מיד את מוסקבה ובייג'ין!!!17:15 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוני
בתגובה ל: דניאל
כן בוא נתקוף את סין רעיון מצוין תודיע לי איך זה ילך17:26 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
במצבה של ישראל כיום , לא ממש נשאר מה להרוס ... ישראל גם אוכלת את הדגים הרקובים וגם מגורשת מהעיר ... אנחנו לא רק מבודדים בינלאומית , אנחנו עם כלכלה הרוסה , חינוך קורס , מערכת בריאות של עולם שלישי , משטרה כבר אין , יש מליציה של שר שהורשע בתמיכה בטרור , הסתה ו... וו... , אף אחד לא רוצה ישראלים לא בתחרויות ספורט, לא בתחרויות מוזיקה , אפילו לא במסעדה או בית קפה , מצבה של ישראל לא היה כה גרוע ... ומטומטמים כמוך לא מבינים שמי שאחראי על המפולת הזו היא ממשלת הימין על מלא ... שמובילה את המדינה לתהום ואבדון ...
ברור ... מה שאומר נשיא מצרים וכל הבכירים מכל מדינות האזור זה דברי רהב ... חסרי משמעות ... ומה שסמוטריץ ונתניהו מוכרים לנו זה האמת הצרופה ... מעולם לא היתה...
ברור ... מה שאומר נשיא מצרים וכל הבכירים מכל מדינות האזור זה דברי רהב ... חסרי משמעות ... ומה שסמוטריץ ונתניהו מוכרים לנו זה האמת הצרופה ... מעולם לא היתה פה ממשלה כל כך הרסנית לגורל המדינה ... שמחקה ערך של 75 שנה בשנתיים , בדרך גם מחקה דור שלם ... ומי אשם ? השמאל הרדיקלי, המפגינים האנרכיסטים, הקפלניסטים הרקובים , ההגירה המוסלמית לאירופה שמכופפת את הממשלות שם ובארה"ב ... אנחנו נדונים לבידוד , כלכלי , מדיני , ומשק אוטוקרטי ... ומחר נתחיל לייצר פה מטוסי קרב , מכונית לכל פועל , וטלוויזיה לכל זב חוטם ... וגם מכשירי mri ...המשך 17:12 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
איזה הסכם שלום ???? זה לא הסכם שלום, זה הפסקת לוחמה. המצרים מזמן ניגבו עם ההסכם את הרקטום. עדיף לומר אין הסכם ולהתכונן למלחמה עם המצרים.17:13 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר גולמן
לא להקשיב17:11 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סתם אחד
בתור יליד שנות ה-70, אף פעם לא היה הסכם שלום עם מצרים, אלא אי-לוחמה. אם כבר היה שלום, כל עוד אנונאר סאדאת היה בשלטון, ברגע שהוא נרצח... לגבי מצרים, ברור...
בתור יליד שנות ה-70, אף פעם לא היה הסכם שלום עם מצרים, אלא אי-לוחמה. אם כבר היה שלום, כל עוד אנונאר סאדאת היה בשלטון, ברגע שהוא נרצח... לגבי מצרים, ברור שתהיה מלחמה איתם. אני מקווה שקרבניטי המדינה מימין ומשמאל מבינים, שאחרי מלחמה, שטח עובר לישראל לצמיתות. שלום עושים תמורת שלום לא תמורת פיסת נייר שלא שווה כלום.המשך 17:23 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל
הם קונים גז מישראל, כמה זמן הפ יכולים להחזיק בלי הגז הזה?17:27 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניפ
עזבו את נשיא מצרים.. תתעלמו גם משאר העולם.. רק ביבי מביא אמת.. הוא והבן שלו במיאמי הכי טובים, רק הם.. וגם הבן שנטען שיש לו דירה באנגליה.. ורק המליארדר שביבי...
עזבו את נשיא מצרים.. תתעלמו גם משאר העולם.. רק ביבי מביא אמת.. הוא והבן שלו במיאמי הכי טובים, רק הם.. וגם הבן שנטען שיש לו דירה באנגליה.. ורק המליארדר שביבי ישן במקלט שלו.. זהו, רק הם הכי טובים, וכ"ץ ואמסלם המעולים שרק דנים מי ינהל את התע"א, וזהו, הכי טובים.. כל השאר אין צורך.. וגוטליב וקרעאי, או, אלו ממש מעולים, וחייבים אותםפה.. כי ההייטק זה זבל שמכניס גרושים, רק חצי מהכנסות המדינה, מי צריך את זה? בספרטה, לא נהיה זקוקים לזחוחים הללו..המשך 18:08 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל
הם קונים גז מישראל, כמה זמן הפ יכולים להחזיק בלי הגז הזה?17:27 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סתם אחד
בתור יליד שנות ה-70, אף פעם לא היה הסכם שלום עם מצרים, אלא אי-לוחמה. אם כבר היה שלום, כל עוד אנונאר סאדאת היה בשלטון, ברגע שהוא נרצח... לגבי מצרים, ברור...
בתור יליד שנות ה-70, אף פעם לא היה הסכם שלום עם מצרים, אלא אי-לוחמה. אם כבר היה שלום, כל עוד אנונאר סאדאת היה בשלטון, ברגע שהוא נרצח... לגבי מצרים, ברור שתהיה מלחמה איתם. אני מקווה שקרבניטי המדינה מימין ומשמאל מבינים, שאחרי מלחמה, שטח עובר לישראל לצמיתות. שלום עושים תמורת שלום לא תמורת פיסת נייר שלא שווה כלום.המשך 17:23 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר