לוחמי מג״ב סיכלו הבוקר (שני) ניסיון חדירה מעל גדר ההפרדה בירושלים. החשוד זוהה במהלך פעילות של מסתערבי מג״ב ירושלים ולוחמי מג״ב עוטף ירושלים, כשהוא מנסה לחצות את הגדר ונורה למוות בידי הלוחמים.

ממשטרת ישראל נמסר: "במהלך הפעילות זוהה חשוד שניסה לחדור דרך גדר ההפרדה. הלוחמים הגיבו במהירות, החשוד נורה, נוטרל ובהמשך נקבע מותו על ידי גורמי הרפואה. לוחמי מג״ב ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות, בגלוי ובסמוי, לסיכול ניסיונות חדירת מסתננים ולשמירה על ביטחונם של תושבי ישראל".

מוקדם יותר היום צוותי החירום של מחוז ירושלים הוזעקו אל אירוע בסמוך למחסום קלנדיה, כאשר הגיעו לזירה מצאו הצוותים בשטח שוהה בלתי חוקי פלסטיני, שנפל מגובה רב לאחר שניסה לחדור לישראל על ידי טיפוס על הגדול