ביום רביעי יצוין יום הקולנוע הישראלי עם סרטים במחיר של 10 שקלים ברחבי הארץ. הנה כמה המלצות שלנו לסרטים ישראלים שכדאי לכם לראות

ביום רביעי הקרוב, 17 בספטמבר, יצוין יום הקולנוע הישראלי השני לשנת 2025. בעשרות בתי קולנוע וסינמטקים ברחבי הארץ יוקרנו סרטים ישראליים חדשים, חלקם בהקרנת בכורה, במחיר אחיד של 10 שקלים בלבד. והנה ההמלצות שלנו:

משרד התרבות והספורט משיק את האירוע בפעם השנייה השנה, כחלק ממדיניותו של השר מיקי זוהר לקיים מספר ימי קולנוע שנתיים, במטרה לחזק ולקדם את היצירה הישראלית.

מאז ספטמבר 2024 צפו למעלה מ-3 מיליון ישראלים בסרטים ישראלים, והאירוע הקרוב נועד להמשיך ולחשוף את הציבור הרחב להפקות חדשות ומגוונות.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "יום הקולנוע הישראלי הוא הזדמנות מצוינת להוקיר את היוצרים והיוצרות ולחגוג את העשייה הקולנועית הישראלית, במיוחד בתקופה מאתגרת זו. הקולנוע הישראלי מציג את העושר התרבותי של מדינת ישראל".

זוהר הוסיף: "אני מזמין את כולכם להגיע לאולמות הקולנוע ברחבי הארץ ולהנות מסרט טוב. אמשיך ואפעל לקידומו ושגשוגו של הקולנוע הישראלי לטובת הציבור הרחב. תהנו מיצירה קולנועית ישראלית במחיר נגיש לכל כיס".

מבחר סרטים רחב

במהלך היום יוקרנו סרטים מסחריים לצד סרטי איכות, חלקם בהקרנת בכורה, בכל רשתות הקולנוע הגדולות ובסינמטקים.

בין הסרטים ניתן למצוא את "לשחרר את שולי סאן", "ההילולה 2: החתונה", "בוזגלוס: הקרב על הירושה", "שפה זרה", "10 קילו קוקאין", "לקרוא את לוליטה בטהרן", "נדל"ן סיפור אהבה", "כסף קל" ו"טרופיקנה".

בהקרנות בכורה יוצגו "חמצן", "הסתברות לאהבה" בכיכובו של יהורם גאון, "חיים לא כיסוי", "באש ובמים", "הים", "נאנדאורי", "בתים", "שמיים וארץ", "כי את מכוערת", "מכולת", "בלה", "הולה צ'או", "בנות כמונו", "כן" ו"בעל החלומות".

עוד באותו נושא פרסי אופיר 2025: אלה הסרטים שוועדת הפרס פיספסה 11:18 | אבי לודמיר 1 2 😢 👏

המלצות מובחרות

שפה זרה

איה ממתינה לבעלה באולם מקבלי הפנים של שדה התעופה, אך מוצאת את עצמה אוספת גבר זר במקומו. האינטימיות המיידית שמתפתחת בין השניים נגדעת כשהאיש הזר נעלם, ומותירה את איה עם מפתח לחדרו וכמיהה לא ממומשת. סרט בוגר ומתוחכם הבוחן יחסים אנושיים בסגנון קולנועי מלוטש.

חיים ללא כיסוי

ליבי, אישה מסתורית, פרועה וחסרת היסטוריה, מחפשת נואשות אחר עזרא, האפוטרופוס החוקי שלה, שניתק קשר ונעלם. עם מספר פרטים עמומים על מקום הימצאו האפשרי, ליבי פוצחת באודיסאה מפתיעה ואינטנסיבית. קולנוע אמיתי המשלב הומור ועצב בדרך מקורית ומרגשת.

שמים וארץ

מאיה ואביב ברגר בנו לעצמם חיים מושלמים – זוגיות יציבה, קריירה מצליחה, ובן שהם אוהבים יותר מהכול. כשסדרת בדיקות רפואיות חושפת סוד מטלטל, עולמם מתערער. מאיה צוללת לחקירה אחרי האמת ומגלה סתירות משונות וחצאי אמיתות שמובילים אותה לאירוע שהתרחש שנים קודם לכן. מה שהתחיל כאתגר רפואי הופך במהרה לתעלומה סוחפת. עבודה קולנועית מוקפדת עם תסריט מרגש ומפתיע.

אביהו, בצלאל ונתי חוזרים למסך להציל את שולי מהמאפיה היפנית – היאקוזה. השלישייה יוצאת למסע פרוע ברחבי יפן יחד עם בת שבע, הבוסית של שולי במסעדה בטוקיו, ורובוקו – רובוטית בדמות אישה. בדרך הם יאלצו להתמודד מול נינג'ות, היאקוזה, התרבות היפנית המשוגעת ולצלוח את האתגר הכי גדול: לשחרר את שולי. קומדיה מהנה שהקהל אוהב ומצביע עליה ברגליים.

נאנדאורי

באישון הלילה, אישה זרה מגיעה לכפר שכוח אל שבצפון גיאורגיה. מרינה, עורכת דין מישראל שהתכחשה כל חייה לעברה וזהותה, חוזרת לגיאורגיה במטרה להחזיר לישראל ילד בן 11 אשר נינטש על ידי אמו כשהיה תינוק. היא פוגשת את דטו, אחיה של הילד, אשר מטפל בו כל חייו. למרות העוינות שהיא מעוררת בו הוא מסכים לעזור לה. המסע של דטו ומרינה משנה את נקודת מבטם על העולם ועל עצמם. מסע רגשי עוצמתי של גילוי עצמי ושינוי תפיסת עולם.

האירוע מתקיים ביוזמת משרד התרבות והספורט ובשיתוף רשתות בתי הקולנוע, גופי התרבות והאמנות בישראל והיוצרים.