"לשחרר את שולי סאן" בהישג אדיר: מיליון צופים בקולנוע - סרוגים

הקומדיה הישראלית “לשחרר את שולי סאן”, סרטם השני של שלישיית מה קשור, רושמת הישג היסטורי עם מיליון צופים בפחות מ-30 יום מאז עלייתו לאקרנים ב-17.7. ההצלחה המסחררת ממקמת את הסרט ברשימת עשרת הסרטים הישראלים הנצפים ביותר בכל הזמנים. זהו הישג שממחיש את כוחו של הקולנוע הישראלי ב-2025, שממשיך למשוך צופים.

שיאים שנשברו וקהל שממלא אולמות

הסרט, שהופק והופץ על ידי “סרטי יונייטד קינג”, פתח בסוף שבוע ראשון מרשים עם 210,000 צופים. בתוך שלושה שבועות בלבד כבר צפו בו 800,000 איש, והיום, 11 באוגוסט, חגגו יוצרי הסרט את חציית רף המיליון. ההישג מציב את “לשחרר את שולי סאן” כממשיך ישיר של הצלחת הסרט הראשון של השלישייה, “לשחרר את שולי” (2021), שגם הוא הגיע למיליון צופים, אך לאחר שלושה חודשים.

בראש רשימת הסרטים הישראלים הנצפים נותר “אסקימו לימון” האייקוני עם 1.3 מיליון צופים, אך ההישג של “לשחרר את שולי סאן” מעיד על תחייה מחודשת של הקומדיה הישראלית, שמושכת את הישראלים לאולמות.

חגיגה של הומור וכישרון

באירוע לציון ההישג שהתקיים במשרדי “סרטי יונייטד קינג”, התכנסו חברי שלישיית מה קשור – ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי – יחד עם מפיק ומפיץ הסרט משה אדרי והבמאי בן בכר. משה אדרי התייחס להצלחה ואמר: “הקולנוע הישראלי ממשיך להוכיח שהוא יכול לגעת בכל לב. ‘לשחרר את שולי סאן’ הוא חגיגה של הומור, כישרון ואהבת קהל. ההישג הזה הוא תוצאה של עבודה משותפת, יצירתיות בלתי מתפשרת וקהל נפלא שממלא את האולמות.”