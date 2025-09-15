במהלך טיפול ברכב צבאי במוסך במישור אדומים אותר מטען חבלה מאולתר שהוצמד לרכב ככל הנראה במהלך פעילות מבצעית. המטען פורק. אין נפגעים באירוע
חריג: ברכב צבאי שהגיע לטיפול שגרתי במוסך במישור אדומים התגלה מטען חבלה.
מדובר על מטען מאולתר שמופעל מרחוק שככל הנראה הוצמד לרכב על ידי מחבלים במהלך פעילות מבצעית ביו"ש במהלך הימים האחרונים. בנס המטען לא התפוצץ עד היום, גם לא במוסך. חבלנים ממחוז ש"י במשטרה הוזעקו למוסך ונטרלו את המטען ללא פגע.
13:44
|
אריה יואלי
0
גורם צבאי מסר לגבי האירוע: "רכב שהיה בפעילות מבצעית בטול כרם, הגיע אחרי כמה ימים למוסך במעלה אדומים שם מצאו את המטען מוצמד אליו.
האירוע מתוחקר".
מוני
נאיבים אנחנו מול אויב נאצי14:22 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
