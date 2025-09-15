עם סיום הפגישה שלהם בלשכה בירושלים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נושאים כעת (שני) הצהרה משותפת לתקשורת.
צפו בשידור חי:
בפגישה של נתניהו ורוביו השתתפו, בין היתר, גם שר החוץ גדעון סער, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, ראש המל״ל צחי הנגבי, שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי ושגריר ישראל בארה״ב יחיאל לייטר.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בהמשך היום רוביו צפוי להיפגש גם עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וכן עם נציגי משפחות החטופים. עוד ישתתף בטקס חנוכת "דרך עולי הרגל" בעיר דוד. מחר רוביו יטוס ללונדון, שם יצטרף לביקורו המדיני של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבריטניה.
הפגישה של נתניהו ורוביו מגיעה אחרי שבמהלך הלילה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לתקיפה של צה"ל בקטאר ושלח מסר אזהרה לישראל. לדבריו, "ישראל צריכה לעשות משהו בנוגע לחמאס, אבל קטאר היא בעלת ברית נהדרת של ארה"ב. הרבה אנשים לא יודעים את זה, ואמרתי לאמיר קטאר – אתם צריכים יחסי ציבור טובים יותר'. אנשים אומרים עליהם דברים רעים. ישראל וכל האחרים צריכים להיות זהירים מאד – כשאנחנו תוקפים אנשים, אנחנו חייבים להיות זהירים".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
Milena dante
שלום לכל חבריי, אני מילנה דנטה. אני רוצה לשתף את העדות הנפלאה שלי על איך החזרתי את בעלי לחיים, אני רוצה לספר לאנשים מסביב לעולם שיש מטיל לחשים אמיתי באינטרנט...
שלום לכל חבריי, אני מילנה דנטה. אני רוצה לשתף את העדות הנפלאה שלי על איך החזרתי את בעלי לחיים, אני רוצה לספר לאנשים מסביב לעולם שיש מטיל לחשים אמיתי באינטרנט והוא עוצמתי ומקורי. שמו ד"ר אפטה. הוא עזר לי לאחרונה לבנות מחדש את הקשר עם בעלי שסילק אותי. כשיצרתי קשר עם החכם, הוא נתן לי ולבעלי לחש אהבה שאמר שאין לו שום קשר אליי, הוא התקשר אליי שוב והתחיל להתחנן. לכל מי שקורא את המאמר הזה וצריך עזרה, החכם יכול גם להציע כל סוג של עזרה כמו בנייה מחדש של נישואין וזוגיות, ריפוי כל מיני מחלות, תביעות משפטיות, הריון, קסמים, אנחנו עכשיו מאוד מרוצים מעצמנו. החכם גורם לו להבין כמה אנחנו אוהבים וצריכים אחד את השני. האיש הזה אמיתי וטוב. הוא יכול גם לעזור לכם לתקן את הקשר השבור שלכם. החזרתי את בעלי! זה היה כמו נס! בלי ייעוץ זוגי ובחיי האהבה שלנו אנחנו מסתדרים מצוין. צרו קשר עם האיש הנפלא הזה אם יש לכם בעיה. אתם יכולים גם לשלוח לו וואטסאפ ו-וייבר עם המספר הזה: (+447307347648).המשך 13:25 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Milena dante
שלום לכל חבריי, אני מילנה דנטה. אני רוצה לשתף את העדות הנפלאה שלי על איך החזרתי את בעלי לחיים, אני רוצה לספר לאנשים מסביב לעולם שיש מטיל לחשים אמיתי באינטרנט...
שלום לכל חבריי, אני מילנה דנטה. אני רוצה לשתף את העדות הנפלאה שלי על איך החזרתי את בעלי לחיים, אני רוצה לספר לאנשים מסביב לעולם שיש מטיל לחשים אמיתי באינטרנט והוא עוצמתי ומקורי. שמו ד"ר אפטה. הוא עזר לי לאחרונה לבנות מחדש את הקשר עם בעלי שסילק אותי. כשיצרתי קשר עם החכם, הוא נתן לי ולבעלי לחש אהבה שאמר שאין לו שום קשר אליי, הוא התקשר אליי שוב והתחיל להתחנן. לכל מי שקורא את המאמר הזה וצריך עזרה, החכם יכול גם להציע כל סוג של עזרה כמו בנייה מחדש של נישואין וזוגיות, ריפוי כל מיני מחלות, תביעות משפטיות, הריון, קסמים, אנחנו עכשיו מאוד מרוצים מעצמנו. החכם גורם לו להבין כמה אנחנו אוהבים וצריכים אחד את השני. האיש הזה אמיתי וטוב. הוא יכול גם לעזור לכם לתקן את הקשר השבור שלכם. החזרתי את בעלי! זה היה כמו נס! בלי ייעוץ זוגי ובחיי האהבה שלנו אנחנו מסתדרים מצוין. צרו קשר עם האיש הנפלא הזה אם יש לכם בעיה. אתם יכולים גם לשלוח לו וואטסאפ ו-וייבר עם המספר הזה: (+447307347648).המשך 13:25 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר