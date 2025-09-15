ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר המדינה מרקו רוביו נושאים הצהרה משותפת לתקשורת, בתום פגישתם בלשכה בירושלים. צפו בשידור חי

עם סיום הפגישה שלהם בלשכה בירושלים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נושאים כעת (שני) הצהרה משותפת לתקשורת.

צפו בשידור חי:

בפגישה של נתניהו ורוביו השתתפו, בין היתר, גם שר החוץ גדעון סער, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, ראש המל״ל צחי הנגבי, שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי ושגריר ישראל בארה״ב יחיאל לייטר.

בהמשך היום רוביו צפוי להיפגש גם עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וכן עם נציגי משפחות החטופים. עוד ישתתף בטקס חנוכת "דרך עולי הרגל" בעיר דוד. מחר רוביו יטוס ללונדון, שם יצטרף לביקורו המדיני של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבריטניה.

הפגישה של נתניהו ורוביו מגיעה אחרי שבמהלך הלילה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לתקיפה של צה"ל בקטאר ושלח מסר אזהרה לישראל. לדבריו, "ישראל צריכה לעשות משהו בנוגע לחמאס, אבל קטאר היא בעלת ברית נהדרת של ארה"ב. הרבה אנשים לא יודעים את זה, ואמרתי לאמיר קטאר – אתם צריכים יחסי ציבור טובים יותר'. אנשים אומרים עליהם דברים רעים. ישראל וכל האחרים צריכים להיות זהירים מאד – כשאנחנו תוקפים אנשים, אנחנו חייבים להיות זהירים".