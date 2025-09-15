פרטים חדשים מעלים כי ראש המוסד, דוד ברנע, התנגד באופן חד למבצע התקיפה בקטאר שביצעו שב"כ וצה"ל בשבוע שעבר. מדובר בתקיפה בדוחא בה נהרגו מספר בכירי חמאס. ההתנגדות של ברנע למהלך הייתה כה מהותית, עד שכתב מייל רשמי שהופץ לכלל עובדי המוסד זמן קצר לאחר התקיפה, בו פירט את עמדתו.
לפי הפרסום של עיתונאי חדשות 12, ירון אברהם, ההתייחסות של ברנע נכתבה כבר בליל שלישי, שעות לאחר ביצוע הפעולה, ונשלחה בתפוצה רחבה בתוך הארגון.
גורמים שמעורים בפרטים סיפרו כי ברנע הסביר במייל את הרקע להתנגדותו. הוא ציין כי לא במקרה המוסד לא לקח חלק במבצע, והוסיף שהוא סבר כי בתזמון הנוכחי אסור היה לבצע את התקיפה.
עוד על פי הדיווח, רגע לפני ביצוע התקיפה, התקיים דיון ביטחוני רגיש – בטלפון – בו הוצגה ההתנגדות של ברנע. לדבריו, הפגישה שהתקיימה בין בכירי חמאס (שלאחריה בוצעה התקיפה) הייתה אמורה להוביל להעברת תגובה מעודכנת של חמאס להצעה החדשה לעסקת חטופים. ברנע סבר שתגובה זו, גם אם לא הייתה חיובית במלואה, הייתה יכולה לשמש בסיס להתקדמות נוספת במו"מ.
במוסד סירבו להגיב לפרסום.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
נחמיה
נחמיה

בכל מדינה נורמלית ראש המוסד היה מפוטר מיידית, אם לא עומד לדין באשמת בגידה. רק בדיקטטורה הצבאית-משפטית שלנו יכול אדם כזה להמשיך בתפקידו.09:02 15.09.2025
איש ישר וכנה !
בתגובה ל: נחמיה
איש ישר, לוחם אמיץ , בעל זכויות רבות ….. שתרם המון למדינה ! במקרה זה , הוא חלק על דעתו של המלך …….. אני חושב שמתוקף תפקידו , מותר לו להביע דעה, במיוחד אם היא בעלת היבט בטחוני ) ועוד בארגון שהוא מוביל …… אולי תקום פעם ממשלה אחרת אשר תתקן ……. ויש מה לתתקן ! לדעתי09:53 15.09.2025
יהוסף
יהוסף

נראה לכם ... ? שראש הארגון שולח מייל הסבר בתפוצה כללית לכל הארגון ??? לא סביר בעליל. אז גם התוכן לא.09:04 15.09.2025
נועם
נועם

קאטר תומכת בחמס מפחד שלא יאונה להם רע מהמחבלים הרוצחים,כך אם ימחקו החמס מהנוף הרבה מדינות ינשמו לרוחה.09:10 15.09.2025
מלכי
מלכי

כוחות ואנשים עם כוח בתחומים שונים, שלא נותנים לממשל לבצע את המדיניות שלו09:32 15.09.2025
הבנתם מה זה דיפסטייט. זה בדיוק זה.
מלכי09:30 15.09.2025
מיכה
מיכה

עוד מי שנכין לעצמו את הרקע ןהדרך לפוליטיקה . לאור הפרסום , מקומו בכלא .09:28 15.09.2025
ברנע עדיין מאמין בקטאר-מממנת חמאס והטרור במזה"ת ועם הנהגת חמאס בקטאר גורמים לחמאס להתנגד לכל עסקה לשיקומו ולהעצמת האיום הקיומי על ישראל!בלת נתפס!!09:28 15.09.2025
