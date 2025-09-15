היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרה הבוקר (שלישי) עורך דין אחד ועיכבה נוספים, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים והעסקה פיקטיבית במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, בראשות השרה מאי גולן.
על פי החשד, עובדי המשרד ואחרים היו מעורבים בקבלת כספים במרמה ובשימוש בהם לצרכים פרטיים. החקירה, שהחלה לפני מספר חודשים, עוסקת בין היתר בחשד להעסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.
הבוקר עברה החקירה לשלב הגלוי, ובעקבות כך נעצרו מספר חשודים בבתיהם. העצור, עורך דין המעורב בפרשייה, הועבר לחקירה במשרדי להב 433 ויובא בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון.
אמנון מחיפה
למי להאמין? למשטרה, לעיתונות או למאי גולן ולמי שתומך בה. ________________________________________ האם למשטרה או לעיתונאים יש איזה אינטרס לתקוף אותה ? אם זה אכן כך, והמשטרה או העיתונות ( משמע עשרות חוקרי, עשרות עיתונאים )...
למי להאמין? למשטרה, לעיתונות או למאי גולן ולמי שתומך בה. ________________________________________ האם למשטרה או לעיתונאים יש איזה אינטרס לתקוף אותה ? אם זה אכן כך, והמשטרה או העיתונות ( משמע עשרות חוקרי, עשרות עיתונאים ) סתם נטפלים על מישהו ללא עוול בכפו, אז אין מצב שזה התחיל עכשיו, זה סוג של מחלה שהתחילה מזמן, והחולה ( כלומר המדינה ) כבר במצב בלתי הפיך. אם אכן זה כך, אין לי מה לחפש פה. אבל, אם זה באמת כך ?המשך 08:25 15.09.2025
אמנון. אתה לך תאמין למאי גולן
אתה כנראה עשוי מחומר הגלם של תומכי ממשלת הזדון והכשלון08:44 15.09.2025
בושה
מעניין שכל החקירות על אנשי ימין08:40 15.09.2025
ומעניין שאתה תצביע עסורם ללא תנאי
נכון ?08:58 15.09.2025
דני
אין פלא כלל . ולא רק במשרד זה אלא כלל ממשלה של מושחתים , בזבוז וחגיגה על כספי ציבורי, מינויים פוליטיים , שוחד ישיר ועקיף .. הרסו את הליכוד , רוקנו אותו מערכים הכי בסיסיים . מאי גולן היא מינוי של יאיר נתניהו .המשך 08:38 15.09.2025
