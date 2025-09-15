היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרה הבוקר (שלישי) עורך דין אחד ועיכבה נוספים, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים והעסקה פיקטיבית במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, בראשות השרה מאי גולן.

על פי החשד, עובדי המשרד ואחרים היו מעורבים בקבלת כספים במרמה ובשימוש בהם לצרכים פרטיים. החקירה, שהחלה לפני מספר חודשים, עוסקת בין היתר בחשד להעסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

הבוקר עברה החקירה לשלב הגלוי, ובעקבות כך נעצרו מספר חשודים בבתיהם. העצור, עורך דין המעורב בפרשייה, הועבר לחקירה במשרדי להב 433 ויובא בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון.