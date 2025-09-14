בצה"ל מכחשים את כל הדיווחים לפיהם הרמטכ"ל הטיל ספק ביכולת של צה"ל להכריע את חמאס

לאחר שמוקדם יותר דווח בערוצי החדשות כי הרמטכ"ל אייל זמיר, הביע ספק האם חמאס יוכרע גם לאור המשך המהלכים הצבאיים ברצועה, בדגש על כיבוש העיר עזה. דובר צה"ל הכחיש את הדיווח מכל וכל.

מוקדם יותר, דווח בערוצי החדשות עי רב אלוף זמיר, הביע ספק בדיונים ביטחוניים ובפני הדרג המדיני, כי ארגון הטרור חמאס יוכרע גם במידה וכיבוש העיר עזה יושלם.

האמירה שיוחסה לזמיר עוררה סערה ציבורים, וכעת בצה"ל מכחישים אותה בכל תוקף.

דובר צה"ל הודיע בתגובה רשמית: "הטענה לפיה הרמטכ״ל אמר שחמאס לא יוכרע צבאית ושלטונית גם לאחר המבצע לכיבוש עזה אינה נכונה. צה״ל פועל וממשיך לפעול להשגת כל מטרותיו, לרבות מיטוט ארגון הטרור חמאס".

בנוסף יצאו בצה"ל כנגד התנהלות גופי החדשות והמדליפים, ותקפו את הדברים: "צר לנו כי חצאי אמיתות מדיונים סגורים מוצאים דרכם לתקשורת ומטעים את הציבור".