צה״ל תקף בניין רב קומות בעזה ששימש את חמאס לאיסוף מודיעין ותצפיות, וממשיך בקמפיין להשמדת תשתיות הטרור.

צה"ל ממשיך בקמפיין השמדת תשתיות החמאס, ובניינים רבי קומות שמשמשים את ארגון הטרור, לקראת תחילת הפעולה לכיבוש העיר עזה.

צה״ל ממשיך בקמפיין השמדת תשתיות חמאס, ובניינים רבי קומות שמשמשים את ארגון הטרור, לקראת תחילת הפעולה לכיבוש העיר עזה. הערב הודיע דובר צה״ל על תקיפת בניין נוסף במרחב העיר עזה, שבו הוצבו אמצעי איסוף מודיעין ועמדות תצפית שנועדו לעקוב אחר תנועת כוחות צה״ל ולקדם פעולות טרור נגד המדינה.

לפי צה"ל, טרם התקיפה ננקטו אמצעים לצמצום הסיכון לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מוקדמות לאוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות אוויריות ומידע מודיעיני נוסף.

דובר צה״ל הדגיש כי ארגוני הטרור ברצועה ממשיכים לנצל מוסדות אזרחיים תוך הפרה שיטתית של הדין הבינלאומי, וכי צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד חמאס ושאר ארגוני הטרור.